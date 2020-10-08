«المأوى والمأكل والملبس».. الوباء لم يقطع طرق كربلاء

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: يقف المتطوع العراقي محمد المحمداوي امام خيمة الطعام التي يعمل فيها على جانب طريق في بغداد وينادي قائلا «دجاج مقلي وسمك مقلي وأرز»، وذلك في محاولة لجذب اكبر عدد ممكن من الزوار الشيعة المتجهين سيرا على الأقدام الى مدينة كربلاء للمشاركة في ذكرى اربعينية الامام الحسين. وخيمة المحمداوي واحدة من بين مئات الخيام التي توفر الطعام والمأوى وحتى الملابس مجانا في العاصمة العراقية لألوف الزوار الذين يقطعون مسافة 90 كيلو مترا، فيما بين يومين الى ثلاثة ايام، سيرا على الأقدام حتى كربلاء من اجل الذكرى السنوية.

وأسس سكان محليون جماعة «أحباب الزهراء» لمساعدة الزوار بعد سقوط صدام حسين في 2003. ويوضح المحمداوي انه على الرغم من تنامي اعمال التطوع التي يقومون بها لزوار العتبات المقدسة في العراق منذ 2003 فان هذه السنة مختلفة.

فمع استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد في العراق، حيث متوسط عدد حالات الاصابة اليومية في البلاد بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، قررت الحكومة العراقية ان تحد عدد الزوار الأجانب الى 1500 لكل بلد.

وقد منعت ايران المجاورة الرحلات الجوية الى العراق وأغلقت الحدود البرية بسبب الوباء.

وزار نحو مليوني ايراني العراق من اجل الأربعينية العام الماضي. وقال المحمداوي انه لاحظ ايضا انخفاضا في حجاج العراق هذا العام. غير ان الخوف من الوباء لم يمنع ستّار السعيدي من التطوع وعلى الرغم من وفاة اثنين من اخوته بسبب «كوفيد-19» فان السعيدي على قناعة بأنه لن يصاب بفيروس «كورونا». ويحاول الزائر محمد يوسف، من كركوك، احترام الاجراءات الوقائية بالتزام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة، لكنه يتوقف ليندمج مع الزوار الآخرين ويستمتع بالطعام المجاني. وقال قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي انه تم نشر عدد من وحدات الأمن لتوعية الزوار بمخاطر الوباء.

