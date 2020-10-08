كاراباخ.. بوتين يستبعد تدخل روسيا عسكرياً

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تواصلت المواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر بين انفصاليين مدعومين من ارمينيا والقوات الأذربيجانية حول اقليم ناغورنو كاراباخ من دون اي مؤشر الى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.

وقالت مصادر ارمينية ان ستيباناكرت العاصمة المعلنة من طرف واحد لاقليم ناغورنو كاراباخ، تعرضت الى قصف عنيف ليل الثلاثاء الاربعاء وقال احد السكان انها بدون شك ليلة القصف الأعنف منذ نهاية الأسبوع.

في المقابل، قالت مصادر بوزارة الدفاع الأذرية قولها ان عمليات الجيش على كل الجبهات مستمرة، مع تركيز مكثف على جبهة فوزولي. كما نشرت الوزارة مشاهد من قرية شوكور بيلي التابعة لمنطقة جبرائيل بعد سيطرة الجيش الأذري عليها، وأضافت الوزارة ان المدفعية الأرمنية قصفت مدينتي ترتر وأغدام في كاراباخ مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى وهدم منازل عدة.

وفي وقت سابق، اعلنت اذربيجان انها احبطت هجوما للجيش الأرمني على خط انابيب نفط يربط بين اراضيها وجورجيا وتركيا. في غضون ذلك اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها امام ارمينيا كحليف في اطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكنه قال ان الأعمال القتالية الآن لا تجري على اراضيها في استبعاد واضح لتدخل روسيا عسكريا في النزاع. وقال الرئيس الروسي في حوار مع القناة الروسية الأولى، بثته امس ان «أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولدينا التزامات معينة تجاه ارمينيا في اطار هذه المعاهد». وأضاف بوتين «للأسف الشديد العمليات القتالية لا تزال مستمرة، وهي لا تدور على اراضي ارمينيا» وتابع الرئيس الروسي انه «فيما يتعلق بتنفيذ روسيا لالتزاماتها بموجب المعاهدة لقد اوفينا دائما ونفي وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا» مضيفا «أنا على اتصال دائم مع رئيس وزراء ارمينيا، وليس لدى ارمينيا اي اسئلة حول مدى وفاء روسيا بالتزامات الحلفاء». وأعرب بوتين عن امله في ان ينتهي هذا الصراع في اقرب وقت، وجدد دعوته لطرفي الصراع الى وقف الأعمال القتالية. الى ذلك نقلت وكالة «تاس» عن رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان انه يمكن لبلاده تقديم تنازلات في اقليم كاراباخ ان كانت اذربيجان مستعدة للقيام بالمثل. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش قد اجرى مباحثات مع المسؤولين الأذريين في باكو، اكد بعدها على ضرورة توصل الأطراف الدولية لحل ملموس للأزمة في كاراباخ، وليس الاكتفاء فقط بالدعوة لوقف اطلاق النار. وفي طهران قال الرئيس الايراني حسن روحاني، امس ان الصراع لن يكون حلا للنزاع القائم بين اذربيجان وأرمينيا، وان على الوسائل السياسية ان تأخذ دورها الفاعل. وأضاف روحاني في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة انه اجرى اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن الاشتباكات الدائرة بين بلديهما. وأوضح انه تناول مع علييف وباشينيان، التحرشات التي تطول الأراضي الايرانية نتيجة الاشتباكات بين اذربيجان وأرمينيا.

