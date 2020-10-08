هل إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر واقعي؟

آراء

تعتبر سنة 2020 من السنوات الكبيسة التي أرجعت العالم سنوات الى الوراء، وأوقفت مسيرة التطور والتنمية، وأثرت على الأنفس والعقليات، وجمدت القطاعات الاقتصادية والانتاجية والتجارية. في ظل جائحة «كورونا» فقد الناس وظائفهم وأعزاءهم سواء بمضاعفات الوباء أو نتيجة أمراض أخرى أو وفاة طبيعية، سواء كانوا حكاما أو محكومين، ومن نتائج هذه السنة في الكويت وفاة أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وأدخله منزلة الصديقين والشهداء.وعلى خلاف باقي الشعوب فالفقد كان كبيرا لان علاقات سمو الأمير الراحل مع الشعب كانت علاقة حب واحترام متبادل وليست أسلوبا مصطنعا، وذلك ناتج للقبول الذي حظي به -رحمه الله- من الجميع والتوافق عليه كوالد للكل وكقائد حكيم.

ومع دخول الدولة في عهد جديد بعد استلام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، والذي يحظى بدوره بقبول شعبي كبير نظرا لتواضعه وقربه من المواطنين واحساسهم بوجوده كشخصية تملك من الحكمة والفعل الشيء الكثير، لذلك فتنصيبه كأمير لدولة الكويت لم يكن بالأمر المستغرب بل هو متوقع دستوريا وواقعيا وشعبيا.

تأتي كل هذه التطورات في ظل واقع وطني واقليمي ودولي يتسم بالركود وتعدد الأزمات، فالكل يعلم أن الحمل كبير خصوصا مع تعدد ملفات الفساد التي قسمت المجتمع الى فئات، وهو الأسلوب الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة في المحاصصة في المناصب العامة وتوزيع الولاءات وغيرها من الأساليب التي تحطم النسيج المجتمعي وتعزز الطائفية والقبلية والعنصرية على حساب الدولة المدنية التي هي دولة المواطنة.

الامتحان الكبير الآن أمام الحكومة الجديدة هو تغيير النهج والغاء فكرة المحاصصة والمعاملات والتعيينات والاتاوات فهذا كل ما ينتظره الشعب. وفي ظل هذه الظروف يلاحظ الجميع تسابقا فئويا وطائفيا على تحديد مرشحي الانتخابات القادمة لمجلس الأمة، وتحديد الكراسي أو ممثلي القبائل والطوائف حتى قبل اعلان الانتخابات وقبل عملية الاقتراع، مما يوحي واقعيا بأن المجلس المقبل في ظل هذه الظروف لن يكون سوى تكريس للطائفية والقبلية والفئوية ولن يكون نوابه سوى مناديب معاملات لناخبيهم.

والله من وراء القصد،،،

