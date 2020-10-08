بدهيات السلام والحروب

آراء

في أيامنا التي نعيش، هناك حاجة ملحة للتعامل مع مفهومي الحرب والسلام بمنطق العقل بدلاً من تهويمات شعارات الخوف والكذب. فلا يوجد معنى مطلق لكليهما وانما يوجد واقع يفرض هذا أو يحتم ذاك. ومثلما أن تاريخ البشرية مليء بالحروب غير المبررة فإنه مليء ايضاً بالسلام، أو الاستسلام، غير المبرر.

من هنا أهمية وضع شروط وظروف السلام والحرب والقيم التي يجب أن تحكم اللجوء لهما، وهذا ينطبق على السلام أو الصراع فيما بين الأفراد مثلما ينطبق بشكل مماثل فيما بين الجماعات والدول والأمم.

سنحاول ابراز بدهيات هذا الموضوع بعد أن كثرت في أيامنا كتابات ولقاءات لا تراعي ذلك المنطق وتحتكم اليه، وانما تمارس الزبونية لتبرير الموقف السياسي لهذا المسؤول أو ذاك، وهي في هذا المسعى على استعداد لتزوير التاريخ والدين وأفكار الفلاسفة وكل حقائق الواقع.

فأول البدهيات أن السلام والحرب ليسا من تركيبة الانسان الطبيعية وانما هما سلوكان ينشأن في الانسان ويحتاجان دوماً لتحكيم العقل والقيم والقوانين من أجل ضبطهما وتوازنهما، لكن تاريخ البشرية يؤكد أن الديانات والأفكار الفلسفية والمبادئ السياسية وقصص الآلام والأحزان الانسانية عجزت جميعها عن ايجاد التوازن المطلوب وذلك بسبب عدم تماثل فكر وتصرف جهتي الصراع بالنسبة للحرب أو السلام فيما بينهما.

من هنا الأهمية القصوى لأن يفهم دعاة السلام العرب بأنه لا يكفي أن يرغب العرب في السلام حتى يتحقق السلام، هناك حاجة أيضاً لان ترغب الجهة الأخرى في السلام، وتتصرف بمنطق السلام ومتطلباته حتى يعم السلام.

فلا يمكن أن يوجد سلام بين الأمة العربية مجتمعة وبين الكيان الصهيوني طالما أن سلطات الكيان لم تلتزم علناً برد ما سرقت من أرض، وبقبول عودة أصحاب الأرض المغتصبة، وبالتوقف التام عن استيراد جحافل المستوطنين من أقاصي الغرب والشرق، وبايقاف جرائم القتل والسجن واقتلاع الأشجار وهدم البيوت وسرقة المياه ومحاصرة وتجويع المدن.

والبدهية الأولى تلك تقودنا اذن الى البدهية الثانية وهي أن السلام الذي يكون على حساب أحد الطرفين المتحاربين هو سلام غير عادل مهما أسبغت عليه من صفات وهمية بغية تزيينه وبيعه كبضاعة وليس ترسيخه كعمل أخلاقي انساني.

السلام الحقيقي هو تحرير الفلسطينيين من الخوف والغدر، ليس فقط من سلطات صهيونية استعمارية استئصالية لا ترحم، وانما ايضاً من بؤس المعيشة التي يحيونها والذل المرافق لها والبطالة والفقر والجهل الذين يراد تجذرهم في حياة الفلسطينيين.

فاذا أضفنا الى فضيلة العدل تلك فضائل الأخوة، والهوية المشتركة، ورفقة التاريخ الطويلة في السراء والضراء، ومواجهة الأخطار المشتركة، والتعاضد في تحقيق الأمال المشتركة، وبمعنى آخر كل الالتزامات القومية التي أصبحت متجذرة في الانسان العربي ومجتمعاته، والتي جميعها تتناقض مع الخلاص الفردي الأناني ومع المصالح الوطنية ان كانت على حساب المصالح القومية المشتركة، أدركنا عظم المسؤولية التي نحملها تجاه موضوعي الحرب والسلام في كل الوطن العربي الكبير.

ويعجب الانسان من الذين يكتبون بأنهم ضد السلام الكاذب غير المتبادل بتوازن وعدالة، ولكنهم يتفهمون مبررات جهات اتخاذ القرار. وهم لا يفصحون عن هذه المبررات لكي تناقش الأمور بحرية ومنطق. وبالطبع فإن ذلك غير مقبول في الأمور الوجودية التي تهم المجتمعات العربية ولها تأثيراتها الكبرى على ملايين من الاخوة العرب، فالصراع العربي – الصهيوني الوجودي لا يعني فقط الاخوة الفلسطينيين وانما يعني كل عربي، خصوصاً يوم أفصح عتاة الصهيونية أنهم يهدفون الى عودة اسرائيل الكبرى، من النيل الى الفرات.

البدهية الثالثة هي أن موضوع فلسطين، شئنا أم ابينا، يخص كل العرب، ان عاجلاً أو آجلاً، ومن هنا الأهمية القصوى لعدم تفضيل السلام المؤقت على السلام الدائم، ولا السلام مع المجرم على حساب الضحية.

هذه البدهية لا تحتمل الخزعبلات والفذلكات التي تتداول ولا التلاعب بالألفاظ الرنانة لجعلها شعارات سياسية خادعة.

