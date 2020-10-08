هل الولاء للدولة أم للفئة؟

آراء

بعد عمل التشاورية لاحدى القبائل بالدائرة الرابعة وظهور نتائجها ، رفع احد المحتفلين علماً يرمز للقبيلة ، فكانت ردة الفعل للكثير غير مرحبة لهذا الفعل وأصبح البعض ينادي بعودة سيادة الدولة والى التساؤل: الى أين نحن سائرون؟ واذا رجعنا الى أصل المشكلة ستنفك الرموز وتنجلي الغشاوة عن هذا التساؤل فمن أوصل المواطن الى أن يرتمي بكنف القبيلة بدلاً عن الوطن؟

الحقيقة التي لا جدال عليها أن الحكومة هي التي نمت روح القبلية والفئوية والطائفية لدى أفراد الشعب، فانظر الى تقسيم الدوائر حين كانت 25 دائرة (بمرسوم رقم 99 لسنة 1980) لايصال 50 نائباً للبرلمان فستجد دوائر تخص فئات من الحضر ودوائر تخص قبائل معينة وأخرى تخص طائفة معينة فمن وضع هذه التقسيمة غير الحكومة؟ وحتى عندما تم التعديل الى 5 دوائر مازالت التقسيمة بها جنوح نحو الطائفية وأخرى قبلية وأخرى حضرية فمن الملام خاصة مقارنةً مابين نسبة الناخبين بالثانية والخامسة أيلام الشعب أم الحكومة؟ وحتى عندما أصدر المرسوم السامي للصوت الواحد أصبح تعلق الفرد بجماعته أكثر من السابق والصوت الواحد أصبح يفتفت أفراد المجتمع.

ولا ننسى الطامة الكبرى للحكومة برعايتها لبعض النواب أو ما يسمون نواب الخدمات فهذه الشعرة التي قصمت ظهر الوطن، فمن غير المعقول أن تنجز معاملة دون واسطة على الأغلب، فلو كانت حظوظ المواطنين متساوية بالعمل لم لجأ صاحبنا المسكين لـ «بيرق» قبيلته. ولو لم ترع الحكومة بعض الوجوه وتلمعها أمام فئته لما أصبح الشعب يتحزب ويتقوقع ويتكور على فئته وطائفته وقبيلته.

وكثير من الحكايات تروي كيف وقع الظلم على أناس فقدوا أحبتهم والسبب عدم وجود واسطة للعلاج بالخارج، وكذلك الحال بالوزارات والهيئات الحكومية فمن سابع المستحيلات أن تجد شخصاً ما ترقى بعمله دون وجود واسطة أو معرفة أو تيار يدعمه، فعلى أي وطن تتباكون؟ فهل يعقل بأنه توجد وزارات VIP بالدولة لا يتوظف بها إلا فئة من الشعب ولا يترقى إلا من هو محسوب عليهم؟ ولا ننسى رعايات بعض البشوت بالبلد لأشخاص يصبحون تبّع لهم ولسانهم الناطق بمجلس الأمة فمن الذي دمر الوطنية وكسر قلاع الانتماء للكويت؟

ودمتم بحفظ الله.

*نكشة:

1- أعزي نفسي وأبناء وطني بوفاة أمير الانسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - ونسأل الله أن يتغمده بفسيح جناته.

2- نسأل الله أن يوفق سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لما هو خير للبلاد والجميع متفائل خيراً بعهده.

