آراء

تبدأ القصة برغبة الاشخاص بأن يكونوا مالكين لعقار (شقة – شاليه – منزل) في احدى البلدان، منهم من يريد السكن فيه ومنهم من ينوي تأجيره للغير، ويجد الشخص نفسه أمام إعلانات عديدة ومعارض عقارية كثيرة يتم الاعلان عنها والترويج لها في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ان يعقد العزم لزيارة المعارض العقارية يعتقد انه وجد ضالته خصوصا ان اسعار العقارات تكون بخسة جدا، كما ان الشركات الوهمية تقوم بايهام المشتري بأنها سوف تدير العقار وتؤجره ليدر ارباحاً شهرية مضمونة كما تزوده بشهادة شراء العقار مصدقة من السفارة الكويتية في بلد العقار وتقوم بإيداع عوائد شهرية وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الافراد للتعامل مع تلك المعارض العقارية.

حقيقة الامر ان المشتري لا يعلم ولا يمكنه ان يتنبأ بأن العقارات المباعة إما ان تكون مرهونة او محجوز عليها او مهملة وتعرضت للإتلاف واصبحت مكاناً للإجرام والمجرمين او انها عقارات متضررة نتيجة حريق او امر هدم وضرائب متراكمة أو أن العقارات المباعة لا تتوافق مع المواصفات والصور المرفقة بالعقود وذلك لأن جميع البيانات والإجراءات كانت جدية ولا توحي بأن هناك عملية نصب مخطط لها او انه سوف يكون ضحية لعملية احتيالية خادعة وقذرة من بدايتها إلى نهايتها وان حلم العمر ضاع وتلاشى، خصوصا ان تلك المعارض تكون تحت مباركة ورقابة وتشجيع وترخيص وزارة التجارة والصناعة وان بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي يقومون بالتسويق والترويج لتلك الشركات العقارية الوهمية.

الادهى من ذلك أن الأموال التي اشترى بها الشخص العقار إما ان يكون حصل عليها عن طريق قرض من أحد البنوك أو مكافأة نهاية خدمته في عمله او نصيب عن حصة في ميراث او تركة.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى مهمة فإن القضاء النزيه في دولة الكويت أصدر عدة أحكام بإدانة تلك الشركات ما يعني انه هناك بصيص أمل لاسترجاع أموال ضحايا النصب العقاري، كما أن الجهات الرقابية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لتعقب الاموال ومعرفة الجهة التي تم تحويل المبلغ إليها.

