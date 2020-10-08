فان دايك: الجميع يريد سقوط ليفربول

دوليه

أبرز الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أمس، صعوبة بقاء فريقه على القمة، مشيرا أيضا الى أزمة غياب الجماهير. وتكبد «الريدز» أخيرا هزيمة مهينة أمام أستون فيلا (7-2)، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانكليزي الممتاز.

وقال فان دايك، خلال تصريحات لشبكة «BBC»: «أعتقد أن محاولة البقاء على القمة هي أصعب شيء، عندما تصل للقمة يريد الجميع سقوطك.. هذا ما تدور حوله الحياة، خاصة هذه الأيام». وأضاف: «بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال، لا أريد الشعور بأي ندم.. ستكون هناك أوقات صعبة قادمة، لكننا أبطال، وهو الأمر الذي يجب أن نستمتع به طوال الوقت، ونستمر عليه».

وأردف: «يمكن للجماهير أن تلعب دورا كبيرا، في الأوقات الصعبة خلال المباريات، وأيضا في الأوقات الجيدة.. عندما تستقبل أهدافا، سيرفع مستواك المشجعون، وحينما تسجل، فانهم يجعلون الخصم يبتعد عنك».

وتابع: «هذا هو الحال بالنسبة للجميع، لكن بالنسبة لنا على وجه الخصوص، يعرف الكل مدى صعوبة اللعب في أنفيلد مع وجود الجماهير.. نأمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت ممكن، لأننا بحاجة الى المشجعين». وعن تحقيق أحلامه، قال فان دايك: «أنت بحاجة الى القليل من الحظ، لكن بصرف النظر عن ذلك، الأمر يتعلق بالعمل الجاد.. حدد أهدافك، وعليك أن تؤمن بذاتك.. اذا لم تفعل ذلك بنفسك، فلن يفعله أحد». وأكمل: «أحدد أهدافا قصيرة المدى.. يمكن أن تكون لديك أحلام ولا تتوقف عن الحلم أبدا، لأن الأشياء ممكنة دائما.. أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود».

وختم: «لقد مررت بالعديد من الأشياء في الحياة، لكنها جعلتني ما أنا عليه اليوم.. اعط كل ما لديك، وثق بنفسك ولا تستسلم أبدا».

