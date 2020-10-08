فينالدوم: لم يكن هناك شيء ملموس من برشلونة

دوليه

قلل جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول من أهمية تقارير ربطته بالانتقال الى برشلونة الاسباني. وذكرت تقارير صحفية أن فينالدوم (29 عاما) كان واحدا من أهداف رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد خلال الصيف لكن اللاعب قال انه لم يكن هناك «أي شيء ملموس».

وقال فينالدوم في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الانكليزية: «لا أعتقد أن برشلونة كان جادا بدرجة كافية لضمي، والا لكنت قد قرأت المزيد من الأخبار، أو حدثت الكثير من التحركات».

وأضاف: «سأبقى مع ليفربول، فعقدي يستمر لمدة 10 أشهر أخرى، ولا يزال من الممكن أن تتغير الأمور، لذلك سنرى». ‏وكان يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، علق في وقت سابق عن مصير فينالدوم، قائلا: «كل شيء جيد مع جيني، جيد تماما بشأن المستقبل بقدر ما نشارك فيه، لا أستطيع التحدث عن بضع سنوات، لكن كل هذا جيد في الوقت الحالي».

وأكمل: «أنتم تعرفون الوضع بيني وبين اللاعب والنادي، كل شيء على ما يرام، فمنذ أن تواجد معنا في فترة الاعداد، أجريت 500 أو 600 محادثة معه».

وختم: «بالطبع لقد تحدثت اليه منذ عودته من فترة التوقف الدولي، ولكن هذا كل شيء».

