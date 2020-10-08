رئيس فالنسيا يرد على الجماهير

دوليه

قال أنيل مورتي، رئيس فالنسيا، ان النادي الاسباني، لم يتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات، بسبب تراجع الايرادات بواقع 100 مليون يورو (117.35 مليون دولار)، نتيجة أزمة فيروس كورونا. وصب مشجعو فالنسيا ولاعبون سابقون غضبهم على ادارة النادي، بسبب عدم ابرام أي صفقات جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات، الاثنين، رغم السماح لثمانية لاعبين مهمين بالرحيل خلال الصيف. وأبلغ السنغافوري مورتي موقع النادي على الانترنت، أول من امس «بدأنا هذا الموسم بتحد صعب للغاية، وهو شيء مستحيل تقريبا». وأضاف «كان علينا التأقلم على وجود ايرادات 100 مليون يورو، بدلا من 200 مليون يورو، وكان هناك هدفان واضحان أمامنا، وهما تخفيض قيمة التشكيلة لحل مشكلة المئة مليون يورو المفقودة، وتدعيم الفريق في الوقت نفسه». وتابع «في نهاية المطاف لم ننجح في خفض قيمة التشكيلة بما يكفي، وبدون تحقيق الهدف الأول، كان من المستحيل زيادة قيمة التشكيلة». وأبدى مدرب الخفافيش، خافي غارسيا، في الفترة الأخيرة تذمره علنا، من عدم نشاط النادي في سوق الانتقالات. وطبقا لتقارير واسعة النطاق في وسائل اعلام اسبانية، فانه يدرس الاستقالة بسبب فشل النادي في تدعيم الفريق. وقال مورتي «أتفهم خيبة أمل الجماهير والمدرب، أردنا جميعا الشيء نفسه، وهو دعم الفريق وزيادة مستواه، لكننا لم ننجح في ذلك». وواصل «نحن في موقف لن ينتهي بنهاية الموسم، لكن أعتقد أنه سيستمر لثلاثة مواسم، والحل ليس الاختباء من هذه المشكلة، بل مواجهتها بثقة وبأفكار واضحة.. علينا أن نتحلى بالمسؤولية أمام هذا الموقف، لأن هذا ما يستحقه النادي».