استبعاد دوبوا من فرنسا بسبب «كورونا»

دوليه

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أول من أمس أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له مدافع فريق ليون ليو دوبوا، جاءت ايجابية وأنه تم عزله بعد مشاركته في تمارين المنتخب الوطني في كليرفونتين.

ولم يشارك دوبوا أمس في المباراة الدولية الودية لأبطال العالم ضد أوكرانيا وسيحل محله مدافع ريال مدريد الاسباني فيرلان مندي في المباراتين ضد البرتغال الأحد في سان دوني وكرواتيا في 14 أكتوبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد في بيان له «جاء اختبار كوفيد-19 الذي أجراه الاتحاد الأوروبي أول من امس ايجابيا، وتم وضع ليو دوبوا في العزل، بعد وصول النتائج، في ختام الحصة التدريبية لمساء أول من امس».وأضاف «على غرار المجموعة بأكملها، خضع ليو دوبوا لاختبار قبيل المعسكر التدريبي وكانت النتيجة سلبية».

وكان حارس مرمى مرسيليا المخضرم ستيف مانداندا قد عاش أمرا مشابها في معسكر شهر سبتمبر. كذلك بالنسبة لمهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي اظهرت نتائج فحوصه أنه مصاب بالفيروس، ما تسبب بانسحابه من التشكيلة خلال فترة الاستعدادات.

