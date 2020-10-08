فونت: أردنا تشافي ليكون فيرغسون برشلونة

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كشف فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، بشأن توليه قيادة الفريق الكاتالوني مستقبلًا. وقال فونت في مقابلة مع اذاعة «أوندا سيرو» الاسبانية: «عندما بدأنا العمل على مشروعنا، فكرنا في شخصيتين لقيادة المشروع الرياضي، بيب غوارديولا وتشافي».

وأضاف: «القرارات الرياضية يجب أن يقوم باتخاذها الرياضيون، وتحدثنا مع تشافي ليكون فيرغسون برشلونة، لكنه أخبرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب اذا قام بعمل جيد».

وأكد فونت على صعوبة وضع النادي الحالي، مشيرًا الى أن جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي، كان يجب عليه الدعوة لعقد انتخابات عاجلة. وواصل: «أهمية عملية سحب الثقة ليست تقديم موعد الانتخابات، في حال نجاحها فسيتم منع هذه الادارة من اتخاذ القرارات، ولن نوقع على تحالفات كما هو الحال في السياسة، اما أن نفوز أو أن نعود الى منازلنا». وتابع: «كان ينبغي على بارتوميو أن يدعو للانتخابات، وضع النادي حرج للغاية».

وزاد: «لا أتخيل برشلونة يلعب في دوري آخر غير الدوري الاسباني، البارشا هو وسيلة تساعد على تقديم شرح للعالم عن كاتالونيا، لكن لا يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة». وختم: «كان يجب ألا يتم الموافقة على رحيل سواريز الى أتلتيكو، ولا أريد عودة نيمار الى برشلونة».

