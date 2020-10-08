فينيسيوس: بنزيمة أيقونة ريال

دوليه

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أن اللعب «للميرنغي» كان بمثابة حلم بالنسبة له، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية وجود الفرنسي كريم بنزيمة.

وقال فينيسيوس في تصريحات لموقع ريال الرسمي: «أنا بخير، وسعيد جدًا باللحظة المميزة التي أعيشها والتي يعيشها الفريق، علينا الاستمرار على هذا النهج، والعمل وتحسين بعض الأشياء في المباريات». وأضاف: «هذا الموسم يختلف عن غيره، ونحن نكافح قليلا للمضي قدما، لكننا سنعود بعد فترة التوقف الدولي بحيوية أكبر وبأداء أفضل».

وعن هدفه في مرمى ليفانتي، قال: «لقد سيطرت على بالكرة بشكل جيد، وكانت لدي مساحة من الوقت للتفكير وتوجيه الكرة، صوبتها بإتقان وسجلت هدفًا، ثم حققنا الفوز بالمباراة، وهذا أهم شيء».

وعن رأيه في كريم بنزيمة، قال: «إنه أيقونة، اللعب معه رائع جدًا، عندما نكون معًا نتحدث عما يمكنه أن يساعدني فيه، ومنذ وصولي إلى هنا ساعدني على التحلي بالهدوء واللعب بشكل أفضل، ويمكنه مساعدتي كثيرًا». وتابع: «اللعب مع كل اللاعبين في هذا النادي هو حلم، أستغل كل لحظة معهم وأنصت كثيراً، فهم يساعدونني دائمًا، ويعرفون أنني أتعلم معهم».

وحول مدربه زين الدين زيدان، قال: «اللعب معه رفاهية في أنقى صورها، يتحدث إلينا كثيراً ويشرح لنا الأمور بوضوح، يمنح الدقائق لجميع اللاعبين وهذا أهم شيء للحفاظ على هدوء الفريق، نعلم جميعًا أننا سنحظى بدقائق في المباريات». وبسؤاله عن شعوره في غياب الجماهير، أكمل: «على الرغم من عدم قدرة المشجعين على الحضور، فهم دائمًا في أفكارنا وفي قلوبنا».

وأكمل: «وصلت إلى مدريد وأنا في عمر 18 عامًا، وكان كل شيء جديدًا بالنسبة لي، أواصل التعلم والتطور لمساعدة الفريق الآن وفي المستقبل أيضًا».

وزاد: «أعمل كثيرًا في النادي وفي المنزل، وأتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا لأكون في أفضل حالة، سأواصل التحسين للمساعدة في جميع الجوانب»، مؤكدًا: «أتطلع للفوز بالثلاثية». وعن جرأته الهجومية، قال: «لا أخشى فقدان الكرة، سأستمر دائماً على هذا المنوال حتى أحظى بثقة الجميع وأساعد الفريق، هذه الجرأة تساعدني كثيرًا عندما نكون خاسرين أو متعادلين».

وعلق فينيسيوس على خوض مباراة الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر الجاري، بدون جماهير، قائلًا: «كل شيء غريب للغاية، لكن علينا أن نكون أكثر تركيزًا ويقظة، هي مباراة يمكنها تحديد الفائز بالبطولة، كما حدث في الموسم الماضي، حتى لو لم يكونوا في الملعب، فإن المشجعين يمنحوننا طاقتهم وهم حاضرون في أفكارنا وقلوبنا».

وختم تصريحاته بالحديث عن حصوله على القميص رقم 20، وقال: «لقد ظهرت لأول مرة مع فلامنغو بهذا الرقم، وجلب لي الحظ، كان متوفرًا هذا الموسم، وتمكنت من الحصول عليه».

