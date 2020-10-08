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دوليه

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راموس سعيد بتواجده ضمن الأفضل في التاريخ


كشف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، عن انطباعه الأول بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل قلب دفاع في تاريخ كرة القدم المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول». 
وتم ترشيح راموس من بين أفضل 10 مدافعين في التاريخ، رفقة فرانكو باريزي، فرانز بيكنباور، فابيو كانافارو، مارسيل ديسايي، رونالد كومان، بوبي مور، دانيال باساريلا، ماتياس زامر، غايتانو شيريا.  وكتب راموس تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «شكرًا جزيلًا لفرانس فوتبول، لاختياري من بين أفضل 10 مدافعين في التاريخ». وأضاف: «إنه لشرف كبير أن أكون في قائمة اللاعبين التاريخيين». يذكر أن سيرجيو راموس ساهم مع منتخب إسبانيا في حصد لقبي كأس الأمم الأوروبية، ولقب كأس العالم، إضافة إلى 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.


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