ليكرز على بُعد فوز من التتويج

دوليه

بات لوس أنجليس ليكرز على بعد فوز من لقب انتظره طيلة عقد من الزمن، وذلك بعد تقدمه في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على ميامي هيت 3-1 بفوزه في المباراة الرابعة 102-96 أول من امس في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو حيث يستكمل الموسم بسبب فيروس «كوفيد-19».

وبعد أن خسر المباراة الثالثة الأحد 104-115 رغم افتقاد ميامي لنجميه بام أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش، عاد ليكرز أول من امس وقطع شوطا هائلا نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2010 والسابعة عشرة في تاريخه بعد مباراة متقاربة جدا حتى دقائقها الأخيرة حين نجح ليبرون جيمس ورفاقه في الابتعاد بفارق 9 نقاط. ويدين ليكرز، الساعي لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب والمسجل باسم غريمه بوسطن سلتيكس، بفوزه الى «الملك» جيمس وأنتوني ديفيس، إذ سجل الأول 28 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما عوض الثاني أداءه المخيب جدا في المباراة الثالثة التي اكتفى فيها بـ15 نقطة، وذلك بتسجيله 22 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ولعب ديفيس دورا مفصليا في وضع فريقه على بعد فوز من لقب انتظره طيلة عقد من الزمن، بتسجيله سلة ثلاثية في آخر 39 ثانية قضى بها على آمال هيت بالعودة بعدما وسع الفارق الى تسع نقاط 100-91.

وبعد السلة الثلاثية التي سجلها ديفيس في الوقت القاتل، أطلق جيمس صرخة هائلة إدراكا منه بأن المباراة أصبحت بعيدة عن متناول هيت الذي جعل «الملك» ورفاقه يقاتلون طيلة الأمسية من أجل البقاء في المقدمة وعدم التخلي عنها في هذه المواجهة المتقاربة جدا والتي جعلت «الملك» يشعر «بأنها حقا مباراة في النهائي. شعرنا بأن الفريقين يقاتلان بشراسة، إدراكا منهما للوضع الذي هما فيه (فرصة الفوز باللقب)... وهذا هو جوهر الأمر برمته».

وحظي جيمس، الساعي الى لقب رابع مع ثالث فريق مختلف بعد أن توج مع هيت بالذات عامي 2012 و2013 وكليفلاند كافالييرز عام 2016، وديفيس بمساندة هامة من كنتافيوس كالدويل-بوب وداني غرين اللذين سجلا 15 و10 نقاط على التوالي. كما ساهم الأداء الدفاعي لليكرز بهذا الفوز بعدما نجح في الحد من خطورة جيمي باتلر الذي تعملق في المباراة الثالثة بتسجيله 40 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة، لكنه اكتفى أول من امس بـ22 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة. وفي حين استمر غياب دراغيتش بسبب الإصابة، استعاد هيت خدمات أديبايو لكن مساهمته كانت غير كافية إذ سجل 15 نقطة مع 7 متابعات، فيما تألق تايلر هيرو بتسجيله 21 نقطة ودانكن روبنسون بتسجيله 17 من دون أن يجنبا فريق المدرب إيريك سبويلسترا الهزيمة.

