نادال إلى نصف نهائي «فرنسا المفتوحة»

دوليه

حجز الاسباني رافايل نادال معقده في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة تواليا والثالثة عشرة في مسيرته، ليواجه في العقبة قبل الأخيرة أمامه نحو اللقب العشرين في الغراند سلام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في لقاء ثأري لبطل الأعوام الثلاثة الماضية. ومرة جديدة ورغم الموسم المضطرب وغيابه عن الملاعب منذ مارس بسبب جائحة «كوفيد-19» وحتى الشهر الماضي حين شارك في دورة روما الألف نقطة للماسترز حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد شفارتسمان بالذات، أكد نادال أنه «ملك» رولان غاروس بدون منازع رغم معاناته أول من امس للخروج فائزا من مباراته والايطالي الشاب يانيك سينر 7-6 (7-4) و6-4 و6-1.

ويسعى نادال الى لقبه الثالث عشر في 16 مشاركة في البطولة الفرنسية والاهم من ذلك معادلة الرقم القياسي في البطولات الكبرى المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا) الذي يغيب عن البطولة بداعي الاصابة. وعانى ابن الـ34 عاما لتحقيق فوزه الثامن والتسعين في البطولة الفرنسية مقابل خسارتين منذ ان توج باللقب للمرة الاولى عام 2005، اذ واجه خصما شرسا على الرغم من صغر سنه وخبرته المتواضعة. واحتاج الاسباني الى ساعتين و49 دقيقة لتخطي عقبة سينر الذي بات الأحد عن 19 عاما و56 يوما أصغر لاعب يبلغ ربع نهائي احدى بطولات الغراند سلام منذ 2006، وذلك باقصائه الألماني ألكسندر زفيريف السادس. وانطلقت المباراة متأخرة جدا في الساعة العاشرة والنصف وانتهت الساعة الحادية و25 دقيقة صباحا وسط أجواء خريفية باردة غير معتادة بالنسبة للبطولة، وذلك بسبب ارجائها من مايو الى الآن نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأقر نادال بأن «الأمور كانت صعبة في المجموعتين الأوليين، لاسيما في نهاية الأولى. الظروف كانت صعبة. كان (سينر) يضرب الكرة بقوة ومع الأجواء الباردة، كانت الكرة ثقيلة وواجهت صعوبة في التعامل مع الأمر». وتوجه نادال الى العدد القليل من الجمهور، قائلا «الوقت متأخر، أشكركم على بقائكم رغم الظروف الصعبة». وسيحاول الاسباني الآن تحقيق ثأره بعد خسارته في ربع نهائي روما على يد شفارتسمان الذي حقق أول من امس انجازا شخصيا ببلوغه نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولات الكبرى.

