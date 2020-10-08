كما عهدناه... دوري قوي من بدايته إلى نهايته

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لم استغرب اخفاق الأندية الكبيرة الانكليزية وكم الأهداف الذي رأيته قبل ليلتين في مباريات الدوري الانكليزي... البطولة الأقوى بالعالم.. فهذا الدوري يصعب التكهن بمن سيفوز به منذ بدايته، الا بعد مرور أكثر من 60% من مبارياته ولكن بنسبة ضئيلة... ففي الأسبوع الأول من هذا الدوري سجلت اكثر من خمسة وثلاثون هدفاً حيث كان الأعلى في تاريخ الكرة الانكليزية... وما شاهدناه هذا الأسبوع (الرابع) من اهداف في مباراة مانشستر مع توتنهام الذي فاز 6- 1 وفوز استون فيلا بـ 7-2 علي بطل الدوري السابق ليفربول وفوز ويستهام على ليستر 3-0 وتشيلسي على كريستال بالاس 4-0 وايفرتون على برايتون 4-2 ونيو كاسل على بيرنلي 3-1 وغيرها من المباريات الأخرى حيث وصل عدد الأهداف في الأسبوع الرابع الى أربعين هدفاً... جاءت نتائج بعضها صادمة ؟ وقد ربح وخسر الكثير من الجماهير الذين يراهنون أسبوعيا في مكاتب المراهنات على نتائج المباريات أسبوعيا. فنتائج هذه المباريات جاءت غير متوقعة وصعب ان تحدث في بداية الموسم...؟ الا انني أؤمن بالحظ بكرة القدم وان لكل فريق يوماً اسود يصعب تحديده ولكنه يأتي فجأة بدون انذار! فكم من هدف جاء من نيران صديقة غير مقصودة وكم هدف جاء من تحت أقدام المدافعين وحراس المرمى وكم هدف جاء من ضربة جزاء... وكم فرصة ضاعت من الفريقين... هل هذا مخطط له مسبقا؟ طبعا.. لا! فبالتأكيد يحدث ذلك اما من سوء تنظيم أو تخطيط من المدرب أو سوء أداء من بعض اللاعبين...؟ وأيضا بجزء بسيط من الحظ (a little bit of luck). فماذا صرح المدربون عن هذه النتائج؟: اكثرهم قال بأن هذا ليس بيومهم وكان ممكن ان تكون النتيجة اقل من ذلك لو استغلينا الفرص التي ضاعت؟ وهذا دليل فني بأن في أي مباراة كرة قدم قد تصل النتيجة الى أعلى من ذلك لو استغلت الفرص صح.... لذا فمتعة هذا الدوري بمفاجآته ونتائجه المتغيرة باستمرار... والأهم من كل ذلك ان الفريقين يلعبان من غير تخاذل مهما كانت النتيجة الى آخر صفارة بالمباراة.... والله من وراء القصد.

