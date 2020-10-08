بداية قوية لـ«يد» الكويت والقادسية والعربي

محلية

خطت أندية الكويت والعربي والقادسية أولى خطواتها بنجاح في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد أول من أمس بعد فوز الأبيض على برقان دون صعوبة 32-21، والأخضر على السالمية 23-22، والأصفر على كاظمة 37-31 ضمن الجولة الأولى من البطولة التي اقيمت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وبهذه النتائج رفع الكويت رصيده الى 6 نقاط، يأتي بعده القادسية 3 نقاط، والعربي والسالمية نقطتين لكل منهما، ثم كاظمة وبرقان دون رصيد من النقاط. وكانت أندية الكويت والسالمية والقادسية احتلت المراكز الثلاث الأولى على التوالي في دوري الدمج (الدور التمهيدي) اذ نال الأول 3 نقاط، والثاني نقطتين، والثالث نقطة في «الممتاز». ولم يجد الكويت الذي يقوده المدرب المصري مجدي أبوالمجد أي صعوبة في تخطي برقان بفارق كبير وصل الى 11 هدفاً. وفرض الأبيض سيطرته منذ البداية على مجريات المباراة بفضل خبرة لاعبيه وامكاناتهم المتميزة. ويهيمن الفريق على بطولات كرة اليد منذ سبعة مواسم لم ينهزم فيها الأبيض في أي مباراة في انجاز عالمي غير مسبوق، وهو يسعى الى مواصلة الانتصارات من خلال تحقيق اللقب السابع على التوالي. وفي المباراة الثانية، ثأر العربي من السالمية الذي كان هزمه في الدور التمهيدي، مؤكداً سعي الأخضر بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي الى المنافسة الجدية على لقب البطولة. وجاءت المباراة متكافئة بين الطرفين حيث بقيت النتيجة متأرجحة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء التي حسم فيها العربي النتيجة لصالحه محققاً انطلاقة قوية في البطولة. وفي المباراة الثالثة تمكن القادسية من هزيمة نظيره كاظمة محققاً انتصارا مستحقاً منحه دفعة معنوية نحو مواصلة تقديم عروضه القوية والمنافسة الجدية على المراكز المتقدمة. وتمكن الأصفر من فرض سيطرته بعد بداية متفوقة عبر تركيز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي وهو ما منحهم الفرصة في رفع الفارق الذي وصل مع نهاية المباراة الى 6 اهداف 37-31.

