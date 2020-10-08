«كأس الطائرة» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة والتي تستمر حتى 21 أكتوبر الحالي باقامة 3 مباريات تجمع اليرموك مع الصليبخات على صالة نادي الكويت، والساحل مع التضامن على صالة نادي اليرموك، والشباب مع الجهراء على صالة نادي التضامن، وتقام المباريات الثلاث في 06:00 مساء.

وسيلعب الكويت مع برقان الإثنين المقبل الذي سيشهد ايضاً لقاءات العربي مع الفائز من المباراة الاولى، والقادسية مع الفائز من المباراة الثانية، وكاظمة مع الفائز من المباراة الثالثة. ويعتبر لقاء الشباب مع الجهراء أبرز مباريات اليوم نظراً لتقارب مستوى الطرفين ولطموحهما في المنافسة على المراكز المتقدمة. يذكر أن بطولة كأس الاتحاد أقيمت 51 مرة وتوج القادسية بلقبها 17 مرة في حين نالها الكويت 13 مرة وكاظمة 13 مرة وظفر بها العربي سبع مرات في حين حصل عليها الجهراء مرة واحدة.

