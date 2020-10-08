«سلة السيدات» في 12 نوفمبر

محلية

حدد اتحاد كرة السلة يوم 12 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق البطولة النسائية المفتوحة لكرة السلة التي تقام تحت اشراف اللجنة النسائية في الاتحاد. واعلن منظمو البطولة التي تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر المقبل ان التسجيل للبطولة مفتوح من تاريخ 27 سبتمبر الماضي وحتى 15 اكتوبر الحالي، مشيرين الى ان التسجيل بالمجان ومفتوح لجميع الجنسيات سواء المسجلين في الاندية او غيرهم بشرط ان تكون عمر اللاعبة 18 عاما وما فوق. وتعتبر البطولة أول منافسة مفتوحة (3/3) تحت اشراف اتحاد السلة وستقام في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي في منطقة صباح السالم، وسيحصل اصحاب المراكز الثلاثة على جوائز نقدية وسيتم تتويجهم من الاتحاد.

