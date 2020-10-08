تأجيل تسجيل الأكاديميات في «الجمباز»

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أرجأ اتحاد الجمباز رسمياً خطوة تسجيل الأكاديميات لديه بناء على تعليمات الهيئة العامة للرياضة وذلك الى حين ورود اللائحة الخاصة بالأكاديميات من قبل الهيئة. وبخصوص تسجيل اللاعبات ذكر الاتحاد أن هذا الأمر مؤجل الى حين وصول مدربة المنتخب، موضحاً أنه لم يقيد اسم أي لاعبة، ومشدداً على أن اختيار لاعبات منتخب الجمباز الايقاعي سيكون من اختصاص المدربة الأوكرانية ايرينا كوفالتشوك التي تعاقد معها الاتحاد أخيراً وينتظر وصولها في الأيام المقبلة. ونوه الاتحاد بأنه بصدد التعاقد مع مدربة خاصة بلعبة الجمباز الفني، مضيفاً أن هناك مفاوضات جارية مع هذه المدربة وسيعلن عن اسمها وجنسيتها متى ما تم التوصل الى اتفاق نهائي. وأكد الاتحاد حرصه على بناء قاعدة متينة لرياضة الجمباز للفتيات ووفق خطة مدروسة وبأسلوب احترافي كي تنطلق بقوة، وتكون موازية لرياضة الجمباز للرجال.

