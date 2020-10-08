loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإسماعيلي نجا من شبح الهبوط


نجا الاسماعيلي رسميا من شبح الهبوط الذي طارده في الأسابيع الأخيرة بعدما فاز على الانتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اول من امس على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري المصري. سجل للاسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 58 بعدما أضاع اللاعب ضربة جزاء ثم تابعها في مرمى الحارس المتألق عامر عامر الذي تصدى للضربة.
وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب غنام محمد لاعب الانتاج الحربي في الدقيقة 90+4. ورفع الاسماعيلي رصيده بقيادة مدربه هيرون ريكاردو الى 38 نقطة في المركز التاسع ويتبقى له لقاء مؤجل أمام المصري البورسعيدي.
وتجمد رصيد الانتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار عند 37 نقطة في المركز العاشر.
وعقب اللقاء أبدى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للاسماعيلي سعادته بفوز فريقه رغم عدم الرضا عن الأداء.وقال ريكاردو ان المباراة غير جيدة من الناحية الكروية لكن الأهم هو الفوز. وأضاف «الأداء سيأتي مع الوقت والفريق يحتاج الى تدعيم لكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الأمر».وأشار الى شعوره بالرضا تجاه النتائج التي حققها مع الاسماعيلي حتى الآن موضحا أنه حصد 7 نقاط من 3 مباريات وهذا معدل جيد. ونوه «أعشق جماهير الاسماعيلي وهم يبادلونني نفس الشعور وأتمنى فعل أشياء جيدة لاسعاد هذه الجماهير العريضة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة