الإسماعيلي نجا من شبح الهبوط

دوليه

نجا الاسماعيلي رسميا من شبح الهبوط الذي طارده في الأسابيع الأخيرة بعدما فاز على الانتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اول من امس على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري المصري. سجل للاسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 58 بعدما أضاع اللاعب ضربة جزاء ثم تابعها في مرمى الحارس المتألق عامر عامر الذي تصدى للضربة.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب غنام محمد لاعب الانتاج الحربي في الدقيقة 90+4. ورفع الاسماعيلي رصيده بقيادة مدربه هيرون ريكاردو الى 38 نقطة في المركز التاسع ويتبقى له لقاء مؤجل أمام المصري البورسعيدي.

وتجمد رصيد الانتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وعقب اللقاء أبدى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للاسماعيلي سعادته بفوز فريقه رغم عدم الرضا عن الأداء.وقال ريكاردو ان المباراة غير جيدة من الناحية الكروية لكن الأهم هو الفوز. وأضاف «الأداء سيأتي مع الوقت والفريق يحتاج الى تدعيم لكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الأمر».وأشار الى شعوره بالرضا تجاه النتائج التي حققها مع الاسماعيلي حتى الآن موضحا أنه حصد 7 نقاط من 3 مباريات وهذا معدل جيد. ونوه «أعشق جماهير الاسماعيلي وهم يبادلونني نفس الشعور وأتمنى فعل أشياء جيدة لاسعاد هذه الجماهير العريضة».

