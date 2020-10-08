إيقاف ساسي 6 مباريات

دوليه

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاعتراضه بشكل غير لائق على أمين عمر حكم لقاء فريقه ضد المصري وانتزاع السماعة من أذنه.

وقالت اللجنة في بيان «يبدأ تنفيذ العقوبة من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة». وأضافت «تقرر أيضا في اطار عقوبات المباراة نفسها ايقاف امام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب».كما قررت اللجنة تغريم المصري البورسعيدي 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها. وتم ايقاف محمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندري 6 مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن الدوري الممتاز وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة. وبذلك أنهت اللجنة الجدل حول أحقية امام عاشور لاعب الزمالك في المشاركة بمواجهة سموحة في كأس مصر بدور الـ16. وتقدم سموحة بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضا على مشاركة عاشور في مباراة ثمن نهائي كأس مصر بداعي أن هناك عقوبة ايقاف ضده. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن عقوبة اللاعب تطبق بمجرد الاعلان عنها وابلاغ النادي بها وهو ما لم يحدث قبل المباراة.

