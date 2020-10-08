دوليه

«أمير التواضع والحزم» كان عنوان مقالين افتتاحيين لجريدتين كويتيتين هما «النهار» والزميلة «القبس» ليوم الأحد الماضي، لم يكن هذا توارد أفكار فقط بل انعكاس حقيقي للصورة الذهنية والانطباع الأول الصادق للناس عن سمو الأمير نواف الأحمد -حفظه الله-.

تواضع سموه ليس جديداً بل خُلق جُبل عليه منذ الصغر، ومثل هذا التواضع هو ما أبقى حب وود الأسرة الحاكمة في قلوب الكويتيين كابراً عن كابر حتى لم يجد جلاد بغداد صدام من الشعب الكويتي من يرضى بحكم دولة غنية مثل بلدنا، كما لم يجد الرئيس الفرنسي ومعه عرفات من يقبل بفكرة إجراء استفتاء لأهل الكويت حول نظام حكمهم آنذاك.

ولأن التواضع ان لم يصاحبه حزم قد يفسره البعض بالتراخي، فقد اشتهر عن سموه الحزم والحسم تجاه القضايا المختلفة، والتي يعني بقاءها عالقة والترحيل المستقبلي المستمر لها بتحولها إلى ما يشبه حجراً ساكناً كبيراً يجر البلد نحو الأعماق، ولا بديل في مرحلتنا القادمة عن حسم القضايا والسير سريعاً للأمام للحاق بركب الأمم الجادة قبل أن تختفي مراكبهم تحت الأفق البعيد.

