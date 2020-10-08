الرسم بالملح.. فنان مصري يخوض تجربة فريدة

دوليه

يهوى المصري هاني جنيدي الرسم منذ صغره وهو الشغف الذي جعله يتخذ من كل مادة يجدها في يده أداة للرسم، فصنع لوحات من أوراق الشجر وأخرى من النقود حتى تميز في نوع جديد من اللوحات المرسومة بالملح. وصنع جنيدي لوحات ثلاثية الأبعاد وأخرى تقليدية لفنانين ومشاهير، كالممثل الأميركي آل باتشينو والمغني المصري تامر حسني والشيخ محمد متولي الشعراوي، وكذلك الكعبة المشرفة ومعالم بارزة تلقى إعجاب الكثيرين، لكنه يحتفظ بسر المهنة لنفسه. ويقول إن الفنانين المتخصصين في الرسم بالملح عالميا يعدّون على أصابع اليد الواحدة، أبرزهم فنان كرواتي أخذ عنه الفكرة ثم عمل على تطويرها. وقال «في البداية كنت أستغرق 4 أو 5 ساعات لصنع لوحة بالملح، ثم أضطر إلى محوها، لكن لاحقا قادني التفكير إلى البحث عن طريقة لإبقاء هذه الأعمال». وأضاف «بعد عدة محاولات استطعت التوصل لطريقة تثبيت اللوحات، وأصبح هذا ما يميزني حاليا عن أي فنان آخر يرسم بالملح». ويقول جنيدي (24 عاما) إن الرسم بالملح غير مكلف وأدواته بسيطة، حيث يمكن استخدام أكثر من نوع ملح في تنفيذه بحسب متطلبات الفكرة، لكنه فن لا يلقى الدعم المستحق والرعاية من المؤسسات الرسمية.