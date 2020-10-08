اليابان تستعد «علمياً» لاستيطان القمر

دوليه

توصل فريق من العلماء اليابانيين إلى طريقة للاعتماد على أنفاق البراكين والحمم البركانية على سطح القمر، من أجل إنشاء مدن بأكملها.

وقال عالم المعهد الياباني للبحوث الإشعاعية، المشارك في البحث، ساتوشي كودايرا، بأن هذه الأنفاق يمكن أن تحمي البشر والمواد المستخدمة في البناء من خطر الإشعاعات المنتشرة في الفضاء.

واضاف: الإشعاعات تنتشر في الفضاء المفتوح ومن جميع الاتجاهات، وأنفاق الحمم البركانية العمودية الموجودة على القمر يمكن أن تساعد ليس فقط في بناء قواعد هناك لإقامة طويلة الأمد للأشخاص، ولكن أيضا مدناً بأكملها، حيث تحميها من الإشعاعات. هذه الكهوف لا تحمي فقط من الإشعاعات والنيازك الصغيرة، وإنما تحافظ أيضا على درجة حرارة ثابتة.

كما أشار إلى أنه في عام 2017، نشرت وكالة الفضاء JAXA بيانات أن عرض «أنبوب الحمم البركانية» يبلغ 100 متر على الأقل، ويمكن أن يصل عمقه إلى 50 كم.

يذكر بأن الولايات المتحدة تخطط لبناء محطة حول مدار القمر وتدعو شركاء المحطة الدولية للمشاركة في هذا المشروع، في الوقت الذي أبدت فيه اليابان رغبتها بالمشاركة في المشروع.

وأفادت وكالة «كيودو» أخيراً نقلا عن وكالة JAXA، بأن اليابان تخطط لبناء مصنع لإنتاج الوقود على القمر بحلول 2035 من أجل استخدامه في نطاق واسع لاكتشاف القمر، ولتقليل كلفة نقل الوقود من الأرض.

