المفوضية الأوروبية: تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام

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بروكسل - الوكالات: اتهمت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية بأنها «قوّضت اقتصادها والمعايير الديموقراطية واستقلال القضاء، مما جعل انقرة ابعد من اي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي». فيما رفضت وزارة الخارجية التركية الانتقادات الواردة في تقرير المفوضية، واتهمتها بالانحياز.

وخلصت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها السنوي بخصوص حزمة توسع العضوية في الاتحاد لعام 2020، الى ان السياسة الخارجية لتركيا تتعارض ومبادئ وأولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط.

وانتقدت المفوضية تركيز كل الصلاحيات في يد رئاسة الجمهورية في تركيا، وتدهور اوضاع البلاد في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي. وأضاف التقرير انه بالرغم من ان تركيا ماتزال «شريكا اساسيا» للاتحاد الأوروبي، فان مفاوضات انضمامها اليه تراوح مكانها بسبب قرارات منافية لمصالح الاتحاد اتخذتها القيادة التركية، بحسب المفوضية. في المقابل اشاد التقرير بالتقدم الحاصل في سياسات الهجرة واللجوء في تركيا، وفي مجالات اخرى مثل الاقتصاد والملكية الفكرية والقضايا العلمية والبحثية.

وردا على التقرير الأوروبي انتقدت وزارة الخارجية التركية ما ذهبت اليه المفوضية ووصفت التقرير بأنه «منحاز وغير بناء»، وشددت في بيان لها على ان تركيا لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

