.. ونعم الاختيار

وطن النهار

جاء الإعلان عن تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - سمو الشيخ مشعل الأحمد ليشغل منصب ولي العهد ومباركة أسرة آل الصباح الكريمة هذه التزكية ليخفف من الحزن الكبير الذي يلف الوطن والمواطنين برحيل أمير الإنسانية، سمو الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه. لاشك أن هذا الاختيار صادف أهله، لما لسمو الشيخ مشعل من مكانة عالية وطيبة في قلوب ونفوس أهل الكويت، كما أن اختياره جاء تتويجاً لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء والجهد والخدمة لهذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، إضافة إلى كل ذلك فإن اختيار سمو الشيخ مشعل جاء بعد أيام قليلة من وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ليؤكد أن أسرة الخير متفقة وعلى قلب رجل واحد، ولاهمّ لهم سوى مصلحة الكويت وأهلها. لقد كان لسمو الشيخ مشعل الأحمد، وعلى مدار سنين طويلة أدوار مهمة في مسيرة التاريخ السياسي الكويتي، فقد كان رجل المهمات الصعبة وأحد رجالات الدولة الذين تتم استشارتهم في كل أمر، ولا ننسى دوره الكبير في تعزيز وتطوير الأجهزة الأمنية على مدار سنوات طويلة، ويكفي دوره المميز في إنشاء جهاز أمن الدولة، حيث كان مولد هذا الجهاز على يدي سمو الشيخ مشعل الأحمد بمسمى «المباحث السياسية»، والذي كان يمثل الذراع الأمنية لحماية الكويت من الأخطار الخارجية. ومما ساعده على ذلك دراسته في كلية «هاندن» للشرطة في بريطانيا، وتدرجه في العمل في وزارة الداخلية لأكثر من 15 عاماً. وكان سمو الشيخ مشعل، ومازال قريباً من حكام الكويت الذين عاصرهم، والذين كانوا ومازالوا يثقون به وبآرائه، ويعرفون حرصه على الكويت وأهلها ورخاء المواطنين وأمنهم وسلامتهم، كما يعرفون تماماً آراءه السديدة في معظم القضايا، وحزمه وقوة شخصيته وحنكته وحكمته. وما يميز سمو الشيخ مشعل الأحمد عمله بهدوء ودون ضجة ومتابعته ومعرفته التامة بكل قضايا الساحة المحلية، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وهو ما يجعله قادراً على التعامل مع جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن ومتابعتها بعين الخبير والحريص والعالم ببواطن الأمور. وفق الله سمو الشيخ مشعل في مهمته الجديدة سنداً وعضداً لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأعانه على تحمل المسؤولية الكبيرة التي هو أهل لها بتاريخه الناصع، ومسيرته الحافلة، وعمله الدؤوب، وحبه لوطنه ولأهل الكويت الذين يقدرون دوره المميز في خدمة الوطن. وحفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه. جواد أحمد بوخمسين