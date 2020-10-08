اقتصاديون: تزكية مشعل الأحمد ولياً للعهد تُعزز التنمية

وطن النهار

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تقدم عدد من الوزراء والمسؤولين بتقديم التهنئة لمباركة اسرة آل الصباح الكرام تزكية صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد للشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، متمنين له كل التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

وأوضحوا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» ان الاستقرار السياسي الذي تنعم به الكويت من بين العوامل الرئيسة الداعمة لمسيرة النهضة والتنمية في جميع القطاعات، داعين المولى -عز وجل- ان يوفق صاحب السمو امير البلاد وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد. وشددوا على ان التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي وجهان لعملة واحدة وأن تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 تمثل حجر زاوية رئيسة في فكر القيادة السياسية.

سند لأمير البلاد

في البداية بارك وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، قائلاً: نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد اختياره ولياً للعهد لدولة الكويت، ونبايع سموه على السمع والطاعة، داعين الله عز وجل ان يعينه ويجعله سنداً لصاحب السمو امير البلاد، ونسأل الله تعالى لسموه التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وشعبه.

تحقيق التنمية

وتقدم مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي بالتهنئة لتزكية اسرة آل الصباح الكرام لسمو الشيخ مشعل الأحمد، داعياً المولى عز وجل ان يوفقه في مسيرته من اجل تحقيق الرخاء والتنمية للكويت وشعبها في كافة المجالات.

وأضاف تقي ان القطاع الصناعي كان ولا يزال ركيزة رئيسة في رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل وذلك في اطار تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، مضيفا ان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد دعما القطاع الصناعي بجميع الصور لايمانهما الكبير بأهمية القطاع في تعزيز القدرات الاقتصادية.

محاربة الفساد

وقدم الامين العام لاتحاد العقاريين قيس الغانم التهاني للشيخ مشعل بتزكيته وليا للعهد مؤكدا انه كفؤ لهذا المنصب، لافتا الى ان سموه معروفا عنه التشدد بالانظمة ومحاربة الفساد، داعيا الله ان يوفقه الى الطريق بالمنصب الجديد وان يكون سندا لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد في قيادة سفينة البلاد الى التنمية والاستقرار.

واكد الغانم ان الشعب الكويتي على ثقة كاملة باختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لاستمرار مسيرة البناء والتطور وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتيين في مختلف المجالات.

قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع نتشرف في مبايعة صاحب سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد حفظه الله على السمع والطاعة بالعسر واليسر بالمنشط والمكره لافتا الى اننا نسأل الله له التوفيق لما فيه خير ورفعة للكويت وشعبها.

ودعا الصانع ان يحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

وأكد رئيس مجلس الادارة في شركة المهلب للتجارة والمقاولات وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني أننا نضع ايدينا في يد الشيخ مشعل الاحمد بعد تزكيته وليا للعهد وذلك لبناء الكويت الجديدة والعمل على تطورها في ظل دعم وتشجيع سموه الدائمين، داعين الله ان يكلل جهوده بمزيد من التطور والتقدم والنجاح وان يحفظ الكويت تحت القيادة الرشيدة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

واكد العبدالغني اننا على ثقه تامة بأن تكون الكويت همه الاول والاخير وان تكمل الكويت عهدا جديدا الى ما انتهى به الحكام السابقون وهذا ما ينتظره ويتمناه الشعب الكويتى رعاه الله وسدد خطاه وثبت اقدامه لمسيرة خيرة معطاءة، فالكويت تستاهل الخير والعمل من الجميع.

وأوضح ان العهد الجديد سيشهد المزيد في مسيرة بناء الكويت الحديثة استكمالا لمسيرة المغفور له وارساء دعائمها وتحقيق نهضتها للانطلاق بها لمستقبل واعد مشرق.

قيادة سياسية

بدوره، تقدم رجل الأعمال محمد النقي بالتهنئة لسمو الشيخ مشعل الأحمد لتزكيته ولياً للعهد من قبل اسرة آل الصباح الكرام، داعياً المولى -عزوجل- ان يسدد خطى القيادة السياسية لما فيه خير البلاد والعباد.

وقال النقي ان الاستقرار السياسي سيكون له اثر كبير في تطوير القدرات التنموية في مختلف القطاعات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرات الاقتصادية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل عماد التنمية في جميع المجالات.

تطوير إيجابي

ومن جانبها، اوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات نبيلة العنجري ان تزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد من قبل اسرة آل الصباح الكرام، دليل على الاستقرار والتوافق السياسي الذي تتمتع به الكويت، داعية المولى العلي القدير ان يوفق القيادة السياسية لما فيه خير الكويت والمواطنين.

وأضافت ان الاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنه ان ينعكس ايجاباً على المنظومة الاقتصادية في جميع المجالات، وأن يعزز مسيرة الكويت التنموية ويدفع البلاد قدماً نحو الرخاء والتنمية.

وقدم الخبير الاقتصادي ومدير المقاصة العقارية السابق طارق العتيقي التهنئة للشيخ مشعل الاحمد على تزكيته لمنصب ولاية العهد مشددا في الوقت عينه على ضرورة ايلاء القيادة السياسية الملف الاقتصادي مزيداً من الاهتمام والعمل الجدّي على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وترشيد المصروفات العامة، وتقليص حجم تدخل جهاز الدولة وهيمنته على مؤسسات وشركات الاقتصاد والخدمات العامة. وتابع بقوله: الى جانب الاستفادة الحقيقية من الثروة البشرية بتوفير فرص العمل المنتجة لها، ورفع مستوى التعليم، وكذا الخدمات الصحية، وذلك كله من خلال تنفيذ خطة 2035 الأساسية التي تتضمن مشروع التخصيص العام واعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وهو المشروع المحال من مجلس التخطيط الى مجلس الوزراء في يونيو 2018». وزاد ان الشيخ مشعل الاحمد يتميز بالشخصية التي ستكرس كل اهتماماتها للنهوض بالشأن الداخلي وترسيخ دعائم التنمية واستكمال مسيرة العطاء وان يستمر اسم الكويت خفاقا ولامعا في المحافل العالمية والدولية.

