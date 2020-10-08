الجمعة: الشعب مع القيادة السياسية لتحقيق رؤية «كويت 2035»

وطن النهار

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي ومستشار الشركة العربية العقارية نحن على ثقة بحكمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد واختياره للشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد وانه سيكون قادرا على قيادة سفينة الكويت، مع تضافر كل الجهود وتلاحم الشعب مع قيادته السياسية، انطلاقاً من حرصنا جميعاً على أمن الكويت وسلامتها، وأن تستمر مسيرة الحب والرخاء، التي نحيا فيها جميعاً.

واضاف انه لا شك ان اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لهذا الدور الكبير ينم عما تحظون به لدى صاحب السمو من مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرتكم العملية الحافلة بالإنجازات والعطاءات في خدمة وطننا الغالي الكويت سائلين الله تبارك وتعالى أن يعينكم ويكلل بالنجاح جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إلى سموكم من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد.

وتابع د. حيدر الجمعة أن نجدد العهد للقيادة السياسية على مواصلة البذل والجهد للارتقاء بوطننا وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني، داعين المولى عز وجل أن أن يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ورخاءه واستمرار مسيرة البناء والتطور وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتيين في مختلف المجالات؛ لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء.

