رياضيون باركوا تزكية سمو ولي العهد: مسيرة التقدم مستمرة في ظل القيادة الحكيمة

وطن النهار

رفع عدد من المسؤولين الرياضيين واللاعبين أسمى عبارات التهنئة والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تزكيته من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله لولاية العهد، مؤكدين البيعة بالسمع والطاعة لولاة الأمر داعين المولى عزوجل أن يسدد خطاهم لما فيه رفعة وتقدم الكويت.

وبارك قائد الأزرق في الجيل الذهبي سعد الحوطي للشيخ مشعل الأحمد تزكيته لهذا المنصب متمنياً أن له التوفيق مع «شقيقه وعضيده سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد». وقال الحوطي: «نبارك للشيخ مشعل نيله ثقة سمو الأمير كما نبارك لأنفسنا توليه منصب ولي العهد، وندعو الله أن يديم نعمة الأمان على بلادنا». وأكد أن أسرة آل الصباح اعتادت دائماً على السير على النهج ذاته والمحبة المتبادلة مع الشعب، متمنياً استمرار النماء والازدهار في البلد خلال الفترة المقبلة، وداعياً الشعب إلى تحمل المسؤولية مع القيادة السياسية. وأضاف الحوطي إن الجانب الرياضي سيحظى بدعم سمو الأمير وسمو ولي العهد كونهما من الشخصيات المحبة للرياضة والداعمة للشباب.

من جهته، تقدم نجم الأزرق السابق المعلق الرياضي حمد بوحمد بالتهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد وقال إنه أهل لنيل ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وأضاف بوحمد: «لا شك أن سمو الشيخ مشعل الأحمد من الشخصيات المتابعة لكل الأحداث السياسية في البلاد، وهو محبوب من الشعب ومن الأسرة الحاكمة»، مضيفاً: «نحن في نادي القادسية سعداء جداً بهذا الخبر، والجميع يهنئون بعضهم بعضاً بعد الإعلان عن تزكية سموه لولاية العهد».

بدوره، توجه رئيس نادي برقان هملان الهملان بأسمى آيات التهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لنيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح، وقال: «باسم نادي برقان نتقدم بالتهنئة القلبية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ونبتهل إلى المولى عزوجل أن يجعله سنداً لشقيقه سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، وأن يواصلا النهج الحكيم للامير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه».

من ناحيته، قال رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ان تزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد من قبل سمو أمير البلاد يؤكد اتفاق الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي على شخصية سمو الشيخ مشعل الأحمد ليكون سنداً وعضيداً لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله.

وقال العنزي «نتقدم لسموه بالتهاني القلبية لتوليه ولاية العهد متمنين من المولى العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة سمو الأمير وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما».

واعرب العنزي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد مجددا البيعة لسموه بالولاء والطاعة باسم الرياضيين عامة وأسرة كرة السلة الكويتية على وجه الخصوص. وقال نتطلع إلى أن يسود الامن والاستقرار البلاد وان تظل واحة امن وامان وازدهار للجميع وان تواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار على خطى سمو امير البلاد الراحل الكبير الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله وطيب ثراه.

من جانبه بعث رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور باسم اتحاد الكرة الطائرة بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على نيله ثقة سمو الأمير وأسرة آل الصباح الكريمة لتولي ولاية العهد. وابدى عاشور تفاؤله باستمرار ازدهار البلاد بعد تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد متطلعين إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله. وقال نهنئ سموه باسم أسرة الكرة الطائرة على توليه ولاية العهد سائلين الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يصبغ عليه بالحكمة والسداد لاستمرار مسيرة العطاء.

واعتبر عاشور أن سمو ولي العهد يعتبر من الشخصيات المحبوبة التي تتمتع بالحكمة والقدرة على العطاء نظراً إلى خبرته السياسية من خلال توليه العديد من المناصب المهمة في الدولة وهو ما يجعل سموه سنداً لأخيه سمو الأمير، وقال: «نتطلع نحن الرياضيين إلى مزيد من التقدم تحت قيادة سمو الأمير وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة»، مؤكداً انه وعلى الرغم من الحزن الكبير الذي غشي البلاد كلها برحيل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رحمة الله، إلا أن تولي سمو الامير الشيخ نواف الاحمد سدة الحكم والشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد منحت الشعب الأمل بالاستمرار في مسيرة العطاء والتقدم ورفعة البلاد.

بدوره، هنأ أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز سمو الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته ولياً للعهد ليكون عضيداً لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه. وقال الخباز ان سمو الشيخ مشعل الأحمد يعتبر من الشخصيات المحنكة التي لها ثقل سياسي واجتماعي من خلال مواقفه الحكيمة وقيادته السديدة للعديد من المناصب المهمة في البلاد، مضيفاً أن الرياضة المحلية تأمل بدفعة معنوية كبيرة بعد تولي سموه ولاية العهد نظراً لحرصه الكبير على تطور القطاع الرياضي في البلاد ودعمه المستمر للشباب في جميع المجالات.

وقال: «نسأل الله عز وجل ان يديم على سمو ولي العهد نعمة الصحة والعافية وان يمنحه البصيرة السديدة للاستمرار في مسيرة من سبقوه من أصحاب السمو، مؤكداً ان ولي العهد مشهود له بالحنكة والحكمة ما يجعله الساعد الأيمن لاخيه سمو الأمير وسنده في تطور البلاد بكل ابعادها الحضارية، وفي دعم الرياضة في الكويت بجميع الاشكال بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة على جميع الاصعدة.

من ناحيته قال أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق أن تزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله لولاية العهد تؤكد حكمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وقدرته على اختيار الأفضل ليكون سنداً له في إدارة شؤون البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يعينهما على حمل الأمانة وأن يسدد خطاهما لما فيه مصلحة الشعب الكويتي الكريم.

وأكد المعتوق أن سموه من الشخصيات المحبوبة لدى الشعب الكويتي أجمع وهو ما يؤكد المحبة والتواصل الدائم بين القيادة والشعب، وقال: «نسأل الله العلي القدير أن يمكن لسمو ولي العهد سبل الازدهار والنماء والاصلاح وأن يسدد خطاه لخير البلاد وشعبها»، مشيراً إلى أن سموه قادر بحكمته وخبرته السياسية الطويلة أن يكمل مسيرة النهضة والعطاء وأن يحقق تطلعات الشعب الكويتي وأماله بوطن مزدهر ينعم بالخير والرفاه.

واستبشر أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي بتزكية سمو الشيخ مشعل لولاية العهد، وقال: باسم أعضاء ومنتسبي ولاعبي النادي العربي نبارك للشيخ مشعل الأحمد توليه ولاية العهد ونيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وندعو له بالتوفيق ليكون سنداً وعضيداً له».

وأضاف: «نحن كرياضيين متفائلون خيراً لأن سموه رجل رياضي، ونتشرف بوجود مسؤول ضليع بالرياضة ومتابع لها، ويملك خلفية كبيرة متقلة بالشؤون الرياضية، ونتمنى أن تزدهر البلاد بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص في عهد سموه وسمو الأمير».

ووجه أمين السر العام في نادي الكويت وليد الراشد رسالة تهنئة باسم النادي إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد مباركاً لسموه حصوله على ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وقال الراشد إن تولي الشيخ نواف الأحمد سدة الحكم وتزكية الشيخ مشعل لولاية العهد أفرح الشعب الكويتي الذي غمره حزن شديد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، وأضاف: «ندعو الله أن يجعله سنداً وعضيداً لسمو الأمير لما فيه الخير والصلاح للبلاد وللشعب الكويتي».

من ناحيته، قال نائب رئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة اللاعب الدولي السابق بدر حجي إن الشعب كله في قارب واحد مع أسرة آل الصباح وأنهم جميعاً يباركون اختيار سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد شقيقه الشيخ مشعل لولاية العهد، مباركاً لسموه نيله هذه الثقة. وأضاف: «نبارك لأنفسنا في هذا اليوم المبارك تزكية الشيخ مشعل لولاية العهد، ونتمنى المزيد من الازدهار والتقدم والنماء في الفترة المقبلة».

