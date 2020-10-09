الأمير: ثقتي كبيرة بسمو ولي العهد

الأولى

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالتوفيق والسداد، مؤكدا ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه. جاء ذلك خلال استقبال سمو امير البلاد بقصر السيف امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، حيث ادى اليمين الدستورية امام سموه وليا للعهد.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ادى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس عملا بالمادة (63) من الدستور والمادة (7) من قانون توارث الامارة وذلك بعد مبايعة سموه من اعضاء مجلس الأمة. وقال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اثناء ادائه اليمين الدستورية: «أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه وأن اكون مخلصا للأمير».

وكان مجلس الأمة بايع بالاجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد بالاجماع وليا للعهد في جلسة خاصة امس.

وتعهد سمو ولي العهد ان يكون لصاحب السمو امير البلاد عضدا متينا وناصحا امينا وأن يكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية.

وأكد في كلمته عقب اداء سموه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس سعيه الى رفعة الوطن وتقدمه متمسكا بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة وانه سيكون حريصا كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين.

ورفع سموه شعار المشاركة الشعبية «ليكون عاملا على اشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة وقال سأكون ساعيا معكم وبكم الى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في اطار الدستور.. منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم».

واستطرد قائلا: بالأمس القريب وفي الثلاثاء الحزين 29/9/2020 بكت الكويت وأهلها ومن يعيش على ارضها قائدها ووالد الجميع المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله وطيب ثراه- الذي احب وطنه وشعبه وأحب الانسان في كل مكان حتى لقب بقائد العمل الانساني، تاركا ارثا ومآثر ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال.

وزاد: ما اشد الفراق عليّ فقد عاصرت سموه -رحمه الله- من الصبى.. في الأفراح والأتراح.. وفي الحل والترحال حتى لقي ربه راضيا مرضيا.

ومما يخفف عنا لوعة الفراق تولي سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مسند الامارة وزمام القيادة ونحن على يقين بأن الكويت بقيادة سموه ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديموقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال داعية الى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل الانساني.

واكد ان الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والاقليمية والدولية.. ووجه خطابه الى صاحب السمو فقال: لك مني يا صاحب السمو السمع والطاعة، وان الثقة الغالية التي حظيت بها من قبلكم ومن قبل مجلس الامة لهي شرف التكليف وثقل الأمانة وعظم الرسالة والقسم العظيم.

واردف قائلا: اعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي ان اكون لصاحب السمو العضد المتين والناصح الأمين وأن اكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي الى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين.

كما تفضل سمو ولي العهد بتسجيل كلمته في سجل الشرف بمجلس الأمة هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم نحتسب عند الله تعالى فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية والعالم اجمع المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وطيب ثراه وجعل الجنة دار الخلد مثواه، وندعو الله تعالى ان يلهم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد واضعا ثقة سموه واختياري ولي العهد موضع شكر وتقدير معاهدا سموه -حفظه الله ورعاه- وأهل الكويت المخلصين ان ابذل قصارى جهدي ومافي وسعي مؤكدا تمسكنا بدستور الكويت وقوانينها واضعا نصب عيني مصالح الوطن والمواطنين مؤكدا ان عزة الكويت ورفعتها في وحدتنا وتماسكنا ووقوفنا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه، وأسأل الله في علاه ان يسدد على دروب التوفيق الخطى ومافيه رخاء وخير للكويت وأبنائها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه».