الغانم: ولي العهد تبوأ المكان اللائق في نفوس الكويتيين

الأولى

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس إن الكويت جددت مرة أخرى طرح مثالها الاستثنائي الرائد ونموذجها التاريخي الراشد للانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم في جو من التحاب والتواد.

جاء ذلك في كلمة القاها بعد أداء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية التي سبقها مبايعته وليا للعهد من مجلس الأمة في جلسة خاصة بعد تزكيته من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومباركة أسرة آل الصباح.

وأضاف: نحن شعب يتعاقب حكامه من آل الصباح الكرام على حكمه بتأييده ومبايعته ودعمه مسنودين بميثاقين وثيقين وعقدين متينين عقد الشورى قبل أكثر من أربعمائة عام وعقد الدستور قبل أكثر من ثمانية وخمسين عاما. وقدم الغانم الى سمو ولي العهد خالص التبريكات على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قائلا: لقد تمت تزكيته لكم لتكونوا وليا لعهده بمبايعة من الأمة عبر ممثليها ولتكونوا عونا لسموه فيما اضطلع به من مهمة وسندا لما يسعى إليه من تحقيق آمال هذه الأمة.

وزاد: لن يكون ما تتطلع إليه الأمة من أثر لدوركم بالشيء الجديد عليكم فقد عرفتم بملازمة ومؤازرة فقيد الأمة الكبير وأميرها الأثير الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وبدوركم الفاعل وعطائكم الحافل إلى جانب أخيكم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سدد الله خطاه وحفظه ورعاه ومن خلال دوركم الرائد وأدائكم المساند في نيابتكم لرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وتقديمكم المثال الأنموذج للأداء المهني إذ حققتم مبدأ العدالة والمساواة وعدم المداهنة والمحاباة.

واضاف: لقد تبوأتم في نفوس الكويتيين المكان اللائق بكم ونلتم محبتهم وتقديرهم لكم ولا عجب أن يعرف ذلك عنكم فقد ترعرعتم في كنف قادة كبار وساسة أبرار قادوا بلادهم إلى شاطئ الأمان وحققوا لشعبهم الرخاء والاطمئنان.

واستطرد: إني إذ أبارك لسموكم ثقة سمو الأمير والأمة لأبتهل إلى الله أن يكون عونكم فيما أنيط بكم من مهمة وأن يمهد لكم الطريق ويهب لكم التوفيق فيما تنعقد به الآمال عليكم من رعاية مصالح العباد في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يحفظكم ويحفظ بكم ويسبغ نعمة العافية عليكم ويمتعكم بالعمر المديد والقول السديد والرأي الرشيد. وأردف: الآن وبعد تزكية سمو أمير البلاد لولي عهده ومبايعة عموم مجلس الأمة له وأدائه اليمين الدستورية تكون قد استكملت جميع الخطوات الإجرائية وتكون الكويت قد جددت - مرة أخرى - طرح مثالها الاستثنائي الرائد ونموذجها التاريخي الراشد في جو من التحاب والتواد للانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم في البلاد.

وختم بقوله: حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها وترابها وحماها من المكاره والأخطار وسدد خطاها على درب البناء والنماء والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.