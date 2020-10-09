الخالد: سمو ولي العهد مخلص ومحب لوطنه

الأولى

قدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الشكر الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على اختياره سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، وقال إننا نبارك للكويت ونهنئ أنفسنا قبل أن نهنئ سمو ولي العهد بثقة صاحب السمو الغالية وثقة شعب الكويت.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمة عقب أداء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية إن سمو ولي العهد أحد رموز وأعمدة النهج الراسخ الذي يحرص أهل الكويت على الالتزام به وتكريسه.. رجل عرفه الجميع..مخلصا محبا لوطنه صادقا مع الجميع..ملتزما بالمبادئ السامية وكرم الأخلاق.. حريصا على سيادة القانون.. وله خبرة واسعة عبر المواقع المختلفة التي تقلدها سموه.

وزاد: لقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد التزامه بالدستور والقانون وحرصه على تطبيقه على الجميع وأن لا أحد فوق القانون وتأتي تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ترجمة عملية وتجسيدا حيا لمقولة سموه وإيمانه الصادق بأهمية احترام القانون وذلك نظرا لما يعلمه الجميع في سمو الشيخ مشعل الأحمد من الحزم والجدية والالتزام الصارم بالقانون.

واستطرد: إننا نفتخر بإنجاز عملية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة وفق أحكام الدستور وإجراءاته خلال أيام معدودة بما يمثله ذلك من شاهد حضاري للممارسة الديموقراطية الواعية المسؤولة والالتزام الدقيق بأحكام الدستور والقانون وهو ما يعكس إيمانا راسخا بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه أهل الكويت شعبا وقيادة.

واضاف: نحن أمام مرحلة حافلة بالتحديات والاستحقاقات لا تسمح بالفرقة أو الانقسام وهي مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى في أعناقنا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونجسد التلاحم والتكاتف وتسخير كل الجهود والطاقات وتركيز الاهتمام على مواجهة معركة الإصلاح والبناء والتنمية وصيانة أمن بلدنا واستقراره.وحرصه على تطبيقه على الجميع وأن لا أحد فوق القانون وتأتي تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ترجمة عملية وتجسيدا حيا لمقولة سموه وإيمانه الصادق بأهمية احترام القانون وذلك نظرا لما يعلمه الجميع في سمو الشيخ مشعل الأحمد من الحزم والجدية والالتزام الصارم بالقانون. واستطرد: إننا نفتخر بإنجاز عملية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة وفق أحكام الدستور وإجراءاته خلال أيام معدودة بما يمثله ذلك من شاهد حضاري للممارسة الديموقراطية الواعية المسؤولة والالتزام الدقيق بأحكام الدستور والقانون وهو ما يعكس إيمانا راسخا بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه أهل الكويت شعبا وقيادة.

واضاف: نحن أمام مرحلة حافلة بالتحديات والاستحقاقات لا تسمح بالفرقة أو الانقسام وهي مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى في أعناقنا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونجسد التلاحم والتكاتف وتسخير كل الجهود والطاقات وتركيز الاهتمام على مواجهة معركة الإصلاح والبناء والتنمية وصيانة أمن بلدنا واستقراره.

وكان سمو رئيس الوزراء استهل كلمته بقوله: لقد امتثلنا جميعا لإرادة الله وقضائه في والدنا العزيز وقائدنا الحكيم سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، ونسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم.. وستبقى ذكرى سموه شاخصة في وجدان أهل الكويت وذاكرة الإنسانية وسجل العظماء والخالدين.. وعزاؤنا الكبير في أن يتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد دفة القيادة خلفا له وهو عضيده ورفيق دربه في مسيرة الخير المباركة.

وكان سمو رئيس الوزراء استهل كلمته بقوله: لقد امتثلنا جميعا لإرادة الله وقضائه في والدنا العزيز وقائدنا الحكيم سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، ونسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم.. وستبقى ذكرى سموه شاخصة في وجدان أهل الكويت وذاكرة الإنسانية وسجل العظماء والخالدين.. وعزاؤنا الكبير في أن يتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد دفة القيادة خلفا له وهو عضيده ورفيق دربه في مسيرة الخير المباركة.