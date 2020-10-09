خادم الحرمين: للكويت وشعبها الوفي المزيد من التقدم والازدهار

الأولى

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عبر فيه عن بالغ شكره وتقديره لسموه بهذه المناسبة متمنيا له دوام الصحة والعافية والعمر المديد وللكويت وشعبها الوفي المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد. وقد شكر سمو ولي العهد خادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل قيادته الرشيدة.