واشنطن: ملتزمون بحفظ أمن الكويت

الأولى

جددت الولايات المتحدة الأميركية موقفها والتزامها نحو حفظ امن وصون سلامة الكويت واستمرار سياستها المعهودة بهذا الاتجاه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة مايكل بومبيو بوزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر امس. ونقل بومبيو تعازيه الشخصية بوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ ذلك كان الجو العام السائد هو العمل كفريق واحد، حكومة ومجلسا لتأمين كل الإجراءات والخطوات التي من شأنها التغلب على تداعيات أزمة كورونا. وأضاف الغانم: نحن بالقرب من الاستحقاق الديموقراطي التقليدي بالرجوع إلى الشعب ليقول كلمته مجددا، وليعطي الثقة لمن يراه مستحقا وجديرا بها، ويحجبها عمن يراه مقصرا او دون مستوى الطموح. وتوجه بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تعاونه المشهود والواضح مع مجلس الأمة، والى اعضاء مجلسي الأمة والوزراء، والمواطنين والمقيمين ممن هم في الصفوف الأمامية، من جهاز طبي وتمريضي وامني وعسكري وتعاوني ومجتمعي وتطوعي وغيرهم. من جهته، اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان دور الانعقاد الرابع حفل بالعديد من الإنجازات وافاد بقوله: لسنا اليوم في مقام استعراض الإنجازات ولكن نؤكد أن الطرح الحكومي اتسم بالشفافية والموضوعية والتجدد في جميع الموضوعات التي طرحت في مجلس الامة واضعين نصب أعيننا أحكام الدستور والقوانين ومراعاة المصلحة الوطنية. ولفت الى ان الديموقراطية التي ارتضيناها منهجا ونطاقا هي الخيار الوحيد وهي سبيل الارتقاء بالآمال والطموحات والإنجازات التي نتطلع إليها جميعا وإن رفعة بلادنا وازدهارها يتطلب المزيد من العمل المخلص على مختلف الأصعدة. وقال ان من بين الانجازات التعاون البناء بين جميع الجهات الحكومية لمواجهة انتشار وباء كورونا ومكافحته، معربا عن شكره لرئيس مجلس الأمة على قيادته الحكيمة ودوره الإيجابي في إدارة الجلسات بما ساهم في نجاح الممارسة النيابية. وشدد الخالد على وجوب الوقوف في مواجهة ما شهدته الأيام الماضية من تساهل في تطبيق الإرشادات الصحية، مبينا ان مؤشراتنا أصبحت مقلقة في ظل ارتفاع نسبة الوفيات ودخول العناية المركزة والمستشفيات واشغال الأسرة وتلك المؤشرات تدعونا إلى وقفة تأمل. واكد أن المسؤولية مباشرة على الحكومة في تطبيق الإجراءات والإرشادات حتى نخفف من أثر الجائحة لافتا الى مسؤولية الجميع في عمليات المواجهة وتقدم بالشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة وكذلك لرجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء على الجهود الكبيرة التي بذلوها وسائر العاملين في الجهات الحكومية الأخرى الذين شاركوا في تسيير العمل ومكافحة الوباء أثناء الفترة الماضية.