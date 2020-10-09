رفع الجلسات حتى 20 أكتوبر

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر خلال الجلسة الختامية للدورة البرلمانية، مشيرا الى ان الجلسات مرفوعة الى يوم الثلاثاء 20 اكتوبر الحالي موعد عقد الدور الخامس التكميلي للمجلس، وسط إشارات لبلوغ التعاون بين رئيسي السلطتين الى مستويات تدعو للأمل ومواصلة الانجازات والمضي نحو تجسيد أكبر للمصلحة العامة. واكد ان دور الانعقاد الرابع كان استثنائيا ومع صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا تاريخ سموه رحمه الله الزاخر والحافل على الصعيد الدولي وفي المجال الانساني مجددا موقف الولايات المتحدة الأميركية والتزامها نحو حفظ امن وصون سلامة الكويت واستمرار سياسة بلاده المعهودة بهذا الاتجاه. من جانبه شكر الوزير الناصر نظيره الأميركي على بادرة التعزية بوفاة امير البلاد الراحل -طيب الله ثراه- وجدد الشكر للرعاية التي حظي بها سموه رحمه الله اثناء توجهه للعلاج في الولايات المتحدة ولجميع التسهيلات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق والتي تعكس بشكل جلي قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. وأشاد ببادرة منح سموه -رحمه الله- وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تتويجا لمسيرة سموه -رحمه الله- وترسيخا لعلاقات الصداقة التاريخية التي يتميز بها البلدان. وجدد وزير الخارجية التأكيد على متانة الروابط العميقة التي اثبتت على مر التاريخ مواقف الولايات المتحدة الأميركية المشرفة والصلبة في المحافظة على امن واستقرار الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 ودعمها الكامل للشرعية الكويتية ومساندتها لجميع القرارات الدولية ذات الصلة الأمر الذي سيظل راسخا في جميع افئدة وعقول الكويتيين وفي الوجدان الكويتي الى الأبد. كما جرى خلال الاتصال استعراض اوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها وتميزها والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وجرى خلال الاتصال ايضا بحث آخر التطورات في المنطقة والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.