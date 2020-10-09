سمو الأمير لولي العهد: أثق في مواصلتكم مسيرة العطاء

وطن النهار

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه وليا للعهد.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد، مؤكدا على ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.

حضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك فيصل الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب سمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

من جهة ثانية استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

