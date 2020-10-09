ولي العهد: الكويت ستواصل مسيرتها الريادية

وطن النهار

أدى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس الخميس عملا بالمادة (63) من الدستور والمادة (7) من قانون توارث الامارة وذلك بعد مبايعة سموه من أعضاء مجلس الأمة. وقال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء أدائه اليمين الدستورية: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير».

وكان مجلس الأمة بايع بالاجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد امس في جلسته الخاصة. تعهد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أن يكون لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عضدا متينا وناصحا أمينا وأن يكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية. وأكد في كلمته عقب اداء سموه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس سعيه الى رفعة الوطن وتقدمه متمسكا بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة حريصا كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين. ورفع سموه شعار المشاركة الشعبية «عاملا على اشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة ساعيا معكم وبكم الى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في اطار الدستور.. منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم».

وفيما يلي نص كلمة سموه:

«بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس الأمة (الموقر) سمو رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله) الاخوة أعضاء مجلس الأمة (المحترمون) الحضور الكريم أحييكم بتحية الاسلام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار النبي المختار.. وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الأخيار.. نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده شاكرين لفضله على ما من به علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. أيها الحضور الكريم: بالأمس القريب وفي الثلاثاء الحزين 29/9/2020 بكت الكويت وأهلها ومن يعيش على أرضها قائدها ووالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة دار الخلد مثواه الذي أحب وطنه وشعبه وأحب الانسان في كل مكان حتى لقب بقائد العمل الانساني. رحل المغفور له باذن الله تاركا ارثا ومآثر ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال تستذكرها بكل معاني الفخر والاعتزاز. وما أشد الفراق علي فقد عاصرت سموه (رحمه الله من الصبى.. في الأفراح والأتراح.. وفي الحل والترحال حتى لقي ربه راضيا مرضيا.

ومما يخفف عنا لوعة الفراق تولي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) مسند الامارة وزمام القيادة ونحن على يقين بأن الكويت بقيادة سموه ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديموقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال داعية الى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل الانساني.

ونستلهم في ذلك توجيهات سموه (حفظه الله ورعاه) بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والاقليمية والدولية.. فلك مني يا صاحب السمو السمع والطاعة.

ان الثقة الغالية التي حظيت بها من قبل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وحظيت بها اليوم من قبل مجلسكم الموقر لهي شرف التكليف وثقل الأمانة وعظم الرسالة والقسم العظيم. وانني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العضد المتين والناصح الأمين وأن أكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي الى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين.

رافعا شعار المشاركة الشعبية عاملا على اشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة ساعيا معكم وبكم الى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا.. تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في اطار الدستور.. منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم. وفي الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء أعزة كرماء في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه. ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير.

