سمو الشيخ مشعل في سجل الشرف: عزة الكويت في توحدها خلف القيادة الحكيمة

وطن النهار

تفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله- بتسجيل كلمته في سجل الشرف بمجلس الأمة هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم نحتسب عند الله تعالى فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية والعالم أجمع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة دار الخلد مثواه».

وندعو الله تعالى أن يلهم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه -التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد واضعا ثقة سموه واختياري ولي العهد موضع شكر وتقدير معاهدا سموه -حفظه الله ورعاه - وأهل الكويت المخلصين أن أبذل قصارى جهدي وما في وسعي مؤكدا تمسكنا بدستور الكويت وقوانينها واضعا نصب عيني مصالح الوطن والمواطنين مؤكدا أن عزة الكويت ورفعتها في وحدتنا وتماسكنا ووقوفنا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.

وأسأل الله في علاه أن يسدد على دروب التوفيق الخطى وما فيه رخاء وخير الكويت وأبنائها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو

