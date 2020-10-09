رئيس الوزراء: ولي العهد رمز للالتزام وحب الوطن

وطن النهار

قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء «إننا إذ نبايع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فإننا نشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على حسن اختياره ونبارك للكويت ونهنئ أنفسنا قبل أن نهنئ سمو ولي العهد بثقة سموه الغالية وثقة شعب الكويت».

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام مجلس الأمة عقب أداء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية إن سمو ولي العهد أحد رموز وأعمدة النهج الراسخ الذي يحرص أهل الكويت على الالتزام به وتكريسه.. رجل عرفه الجميع..مخلصا محبا لوطنه صادقا مع الجميع..ملتزما بالمبادئ السامية وكرم الأخلاق.. حريصا على سيادة القانون.. وله خبرة واسعة عبر المواقع المختلفة التي تقلدها سموه».

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله، معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، اخواني واخواتي أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... امتثلنا جميعا لإرادة الله وقضائه في والدنا العزيز وقائدنا الحكيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.. نسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم.. وستبقى ذكرى سموه شاخصة في وجدان أهل الكويت وذاكرة الإنسانية وسجل العظماء والخالدين.. وعزاؤنا الكبير في أن يتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دفة القيادة خلفا له وهو عضيده ورفيق دربه في مسيرة الخير المباركة.

نأتي اليوم لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وهو من حظي بثقة صاحب السمو الغالية والمستحقة.. فسموه أحد رموز وأعمدة النهج الراسخ الذي يحرص أهل الكويت على الالتزام به وتكريسه.. رجل عرفه الجميع.. مخلصا محبا لوطنه صادقا مع الجميع.. ملتزما بالمبادئ السامية وكرم الأخلاق.. حريصا على سيادة القانون.. وله خبرة واسعة عبر المواقع المختلفة التي تقلدها سموه.

لقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التزامه بالدستور والقانون وحرصه على تطبيقه على الجميع وأن لا أحد فوق القانون وتأتي تزكية سموه حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد ترجمة عملية وتجسيدا حيا لمقولة سموه وإيمانه الصادق بأهمية احترام القانون وذلك نظرا لما يعلمه الجميع في سمو الشيخ مشعل من الحزم والجدية والالتزام الصارم بالقانون.

لنا أن نفتخر كدولة الكويت بإنجاز عملية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة وفق أحكام الدستور وإجراءاته خلال أيام معدودة بما يمثله ذلك من شاهد حضاري للممارسة الديموقراطية الواعية المسؤولة والالتزام الدقيق بأحكام الدستور والقانون وهو ما يعكس إيمانا راسخا بالنهج الديموقراطي الذي جبل عليه أهل الكويت شعبا وقيادة. إننا أيها الاخوة أمام مرحلة حافلة بالتحديات والاستحقاقات لا تسمح بالفرقة أو الانقسام وهي مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى في أعناقنا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونجسد التلاحم والتكاتف وتسخير كل الجهود والطاقات وتركيز الاهتمام على مواجهة معركة الإصلاح والبناء والتنمية وصيانة أمن بلدنا واستقراره.

وقد شهدنا بكل اعتزاز وارتياح المشاعر التلقائية الفياضة التي جسدت صور التلاحم والتعاضد والروابط المميزة بين الشعب الكويتي وقيادته وقد تكرست وتعززت عبر الأجيال المتعاقبة لتصبح السمة الخصوصية الأغلى التي يعتز بها أهل الكويت جميعا ويفخرون.

اننا اليوم اذ نبايع سمو ولي العهد فاننا نشكر حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه على حسن اختياره ونبارك للكويت ونهنئ انفسنا قبل أن نهنئ سمو ولي العهد بثقة سموه الغالية وثقة شعب الكويت عبر ممثليه في مجلس الامة ونبتهل إلى المولى القدير أن يعينه ويسدد خطاه وان يكون خير سند لعضده حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه لكل ما فيه خير كويتنا الغالية ورفعتها وتعزيز امنها واستقرارها وازدهارها متطلعين بعين التفاؤل أن يكون عهد يمن وبركة ورخاء.. تتحقق فيه كل آمال وتطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل.. معاهدين سموه -حفظه الله- بأن نبذل أقصى الجهود من أجل الكويت وأهلها الأوفياء تحت راية حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. والله ولي التوفيق».

