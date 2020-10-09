نواب: ولي العهد نال الثقة الأميرية والمباركة الشعبية

وطن النهار

عبر عدد من النواب عن تهنئتهم ومباركتهم لنيل سمو الشيخ مشعل الاحمد ثقة سمو الامير وتزكيته وليا للعهد ومبايعة مجلس الامة له في ولاية العهد، متمنين له السداد والتوفيق في خدمة ورفعة الكويت وشعبها وان يكون عوناً وعضدا لاخيه سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

النائب حمد الهرشاني تقدم بأسمى آيات التهاني وأرقى التبريكات إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبه تزكية سموه وليا للعهد. ودعا الله عز وجل أن يلهم سموه التوفيق والسداد ويكون سنداً وعضيداً لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد وان يديم نعمة الامن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي العهد.

من جانبه، قال النائب محمد الدلال: نبارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح ولي العهد تزكية سمو امير البلاد له واجماع مجلس الامة عليه، سائلين الله له دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد وان يجعله مفتاح خير للبلاد والعباد.

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حصوله على ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة لسموه ولياً للعهد بموجب المادة الرابعة من الدستور. ونسأل الله أن يجعلة عوناً لأمير البلاد لما فيه خير الكويت وشعبها وأن يرزقهما البطانة الصالحة.

من ناحيته، قال النائب بدر الملا: نبارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد نيله ثقة سمو الامير وبيعة مجلس الامة له في ولاية للعهد، فوفقهم الله وسدد خطاهم.

بدوره قال النائب يوسف الفضالة: أسأل الله التوفيق لسمو الشيخ مشعل الاحمد باختياره وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة له اليوم، داعياً الله له السداد لما فيه خيرا للكويت وأهلها.

من جانبه قال النائب فيصل الكندري: نسأل الله أن يوفق سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه لما فيه الخير للكويت وشعبها.

بدوره قال النائب سعد الخنفور: نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد توليه منصب ولاية العهد، ونسأل العلي القدير ان يعينه على حمل الامانة ويوفقه للسداد والرشاد في خدمة الكويت وشعبها.

من جانبه بارك النائب عبدالله الكندري لسمو الشيخ مشعل الأحمد ثقة صاحب السمو ومجلس الامة بتقلده ولاية العهد، سدد الله خطاكم لخير البلاد والعباد، مشيرا الى ان التوافق الدستوري بين الحاكم والمحكوم ومشاركة الشعب بالسلطة وفق نظام دستوري يعطي الارادة الشعبية منزلتها الدستورية وتجسدها اجراءات مبايعة سمو ولي العهد.

بدوره عبر النائب ناصر الدوسري: عن خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد على نيله ثقة سمو الأمير، وفق المادة الرابعة من الدستور، ومبايعة مجلس الأمة بالإجماع. وأسأل الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

من جهته، عبر النائب فراج العربيد عن مباركته لسمو الشيخ مشعل الأحمد توليه منصب ولاية العهد، ونبتهل الى الله تعالى أن يشهد العهد الجديد نهضة شاملة للكويت تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.

من جهته هنأ رياض العدساني سمو مشعل الأحمد لحصوله على ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، واختياره ولياً للعهد بأمر أميري بناء على تزكية سموه ومبايعة من مجلس الأمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله عونا وسندا لسمو الأمير لما فيه خير لبلدنا الحبيب الكويت.

من جانبه علق النائب صالح عاشور بالقول: هكذا هي الديموقراطية الكويتية العريقة الموجودة بوجدان الشعب الكويتي تم انتقال الحكم ومبايعة سمو الامير واختيار سمو ولي العهد بإجراءات دستورية سلسة أمام ممثلي الشعب الكويتي المنتخبين وبذلك تكون الكويت مثالاً ونموذجاً للعمل الديموقراطي بالمنطقة نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت.

من جهته عبر النائب سعود الشويعر: عن مبايعته ومباركته لسمو الشيخ مشعل الأحمد لتوليه ولياً للعهد وأسال الله له التوفيق والسداد وأن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

من جانبه اكد النائب عودة الرويعي: على المبايعة والمباركة لسيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه ومباشرة مهامه ولياً للعهد ونائباً للأمير سائلاً الله لسموه التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. اللهم احفظ الكويت وقيادتها وشعبها. والحمد لله على نعمة الكويت.

بدوره قال النائب محمد الحويلة: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ} للتو بايعت واخواني أعضاء مجلس الأمة الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد أميناً عليه فهنيئاً له ولنا ونسأل الله أن يوفقه ويأخذ بناصيته لما فيه خير للبلاد والعباد.

وتقدم النائب عبدالوهاب البابطين بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد لنيله ثقة سمو الامير وتزكيته وليا للعهد ومبايعة مجلس الامة له عملا بالمادة الرابعة من الدستور، داعيا المولى ان يحفظ سموه ويسدد خطاه لكل ما فيه خير اوطننا الكويت.

بدوره قال النائب مبارك الحجرف: نبارك لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ثقة صاحب السمو أمير البلاد وثقة الشعب الكويتي ممثلة بمجلس الأمة، مبتهلين للمولى عز وجل أن يوفقه ويرعاه ويسدد على درب الخير خطاه وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة.

من جهته بارك النائب عسكر العنزي لولي العهد الشيخ مشعل الاحمد على ثقة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد ومبايعته، معربا عن شكره عسكر لأعضاء مجلس الأمة بمناسبة فض دور الانعقاد متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

من جهته بارك النائب احمد الفضل للقيادة السياسية والشعب الكويتي اختيار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

وأضاف الفضل ان تصويت مجلس الأمة اليوم بالإجماع على ولاية العهد والانتقال السلس للسلطة في 8 ايام يدل على ان هناك حكما راسخا وقناعة شعبية في أسرة الحكم الطيبة المباركة، متمنيا التوفيق للقيادة الجديدة في العهد الجديد.

