فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 15

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على ان يعود المجلس للانعقاد في 20 من شهر اكتوبر الحالي.

وتلا المرسوم رقم 138 لسنة 2020 بشأن فض دور الانعقاد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في جلسة المجلس الختامية أمس الخميس.

ونص المرسوم على الآتي: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 251 لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2020 بسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 صفر 1442 هجرية الموافق 8 اكتوبر سنة 2020 ميلادية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة، حيث تلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

ثم تلا تقرير احصائي عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع.

بدوره، قال رئيس مجلس الامة في كلمة ختام دور الانعقاد «ها نحن نصل الى ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ونحن بالقرب من الاستحقاق الديموقراطي التقليدي، استحقاق الرجوع الى الشعب ليقول كلمته مجددا، يعطي الثقة لمن يراه مستحقا وجديرا بها، ويحجبها عمن يراه مقصرا ودون مستوى الطموح».

وقال الغانم: ان دور الانعقاد الحالي الذي نحن بصدد ختامه، لم يكن دور انعقاد عاديا وتقليديا كسابقيه، بل كان دور انعقاد استثنائيا من ناحية الظروف الاستثنائية التي واكبته. اذ لم يكد دور الانعقاد الحالي ينتصف، الا وزلزال «كورونا» يعصف بالعالم من شرقه الى غربه، ومن شماله الى جنوبه ولم تكن الكويت استثناء منه فتحولت معركتنا بين ليلة وضحاها،، حكومة ومجلسا، الى معركة وجود وتحدٍ، كان فيها صحة الانسان وسلامته اولوية سياسية، تجاوزت كل الأولويات والأجندات السياسية.

وبين الغانم: كانت معركة ترفعنا فيها منذ بدايتها عن كل ما يمكن ان يعوق التعبئة الوطنية الشاملة في سبيل مواجهة الجائحة وتداعياتها، وكان الجو العام السائد هو العمل كفريق واحد، حكومة ومجلسا لتأمين كل الاجراءات والخطوات التي من شأنها التغلب على تداعيات الأزمة الصحية،. طبيا ولوجيستيا وامنيا ومجتمعيا، ولقد اوكل الكثير من الأمور الى السلطات الصحية لتقول كلمتها وكنا نحن بمثابة الداعمين والمتفهمين لطبيعة الوضع الاستثنائي، وبرغم اخطاء هنا وهناك، وملاحظات هناوهناك، الا ان العنوان العريض كان نجاحنا في التعاطي مع ازمة «كورونا»، وهو نجاح نسبي لكنه لافت للانتباه، وهو نجاح غير نهائي اذ نحن ما زلنا في اتون الازمة الصحية، الا اننا قطعنا اشواطا لا بأس بها في تلك المواجهة، فالشكر كل الشكر، لأبنائنا وبناتنا، من المواطنين والمقيمين ممن هم في الصفوف الامامية، من جهاز طبي وتمريضي وامني وعسكري وتعاوني ومجتمعي وتطوعي وغيرهم.

ولفت الغانم: ومع نهايات دور الانعقاد الحالي، جاء قضاء الله وقدره، وهو قضاء حق، يسلم به المؤمن راضيا وان كان التسليم به لا يمنع من حزن وأسى فقد فجعنا قبل اسبوع، بنبأ رحيل ووفاة قائدنا ووالدنا وكبيرنا سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، هذا الرجل هذا الانسان هذا الذي كان رجلا بأمة، وفرد بمدرسة، وقائدا بدولة، فكانت ايامنا الماضية ايام حزن ولوعة، كيف لا وهو الذي ملأ الدنيا بعطائه الوطني الكبير وكان لنا بمثابة الحامي وصمام الأمن والأمان، فرحمة الله عليه رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن كل العرب والمسلمين خير الجزاء واسكنه في عليين.

من جهته، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في كلمة الختام لدور الانعقاد الرابع بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مستسلمة لارادة المولى جل شأنه فقدت الكويت والأمتان العربية والاسلامية بل العالم اجمع قائد الانسانية وراعي نهضة الكويت وديموقراطيتها سمو امير البلاد المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته وان الكلمات لا تفي سموه حقه وان مصابنا برحيله مصاب وطن فقد الأب الراعي وأمة فقدت قائدها الذي وهب عمره في سبيل عزها ورخائها فكان وقع فراقه على النفوس اليما وأثر رحيله على القلوب عظيما وعزاؤنا انه باذن الله تعالى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

ونبتهل الى المولى القدير سبحانه ان يعين خير خلف له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد امير الكويت على حمل المسؤولية الوطنية الجسيمة وأداء الأمانة ونعاهد سموه ان تتضافر الجهود وتتكاتف لمساعدة سموه في كل ما من شأنه رفعة الكويت وازدهارها.

ويطيب لي في هذه الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي لمجلسكم الموقر ان اعرب باسمي وباسم اخواني الوزراء عن صادق المشاعر وأطيب التمنيات على الجهود التي بذلت من اجل تحقيق الخير لبلادنا وتطلعات المواطنين الأوفياء.

لقد حفل دور الانعقاد الحالي بالعديد من الانجازات اهمها التعاون البناء بين جميع الجهات الحكومية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ولايزال العالم يعاني من تداعياته ومحاولة التخفيف من آثاره ويترقب اندحاره وندعو الله ان يكون قريبا وفي هذا المقام اتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم الأخ وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح والعاملين في الصفوف الأولى منهم سواء من الكوادر الطبية او الهيئات التمريضية والمساعدة وكذلك رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الاطفاء على الجهود الكبيرة التي بذلوها وسائر العاملين في الجهات الحكومية الأخرى الذين شاركوا في تسيير العمل ومكافحة الوباء اثناء الفترة الماضية وأيضا المتطوعين فقد كان لتعاونهم ودعمهم الكبير اثرا في جهود الحكومة لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها.

وهنا لا بد من وقفة لما تشهده الأيام الماضية من تساهل في تطبيق الارشادات الصحية فمؤشراتنا اصبحت مقلقة في ظل ارتفاع نسبة الوفيات ودخول العناية المركزة والمستشفيات واشغال الأسرة وتلك المؤشرات الثلاثة تدعونا الى وقفة تأمل.

ان المسؤولية مباشرة على الحكومة وأنا اولهم في الاستمرار بتطبيق الاجراءات والارشادات حتى نخفف من اثر هذه الجائحة وكلنا فريق واحد في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتلك مسؤولية الجميع لكن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الأمر بالدرجة الأولى.

كما يطيب لي بهذه المناسبة ان اشكر الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة على قيادته الحكيمة ودوره الايجابي في ادارة الجلسات بما ساهم في نجاح الممارسة النيابية.

وكذلك اتقدم بالشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لتعاونهم والتزامهم من اجل مكافحة هذا الوباء لاسيما الذين قدموا المساهمات العينية او المادية في المشاركة في تحمل مصروفات مكافحته.

لسنا اليوم في مقام استعراض الانجازات ولكن نؤكد ان الطرح الحكومي اتسم بالشفافية والموضوعية والتجدد في جميع الموضوعات التي طرحت في مجلسكم واضعين نصب اعيننا احكام الدستور والقوانين ومراعاة المصلحة الوطنية.

الأخ الرئيس الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين ان الديموقراطية التي ارتضيناها منهجا ونطاقا هي الخيار الوحيد وهي سبيل الارتقاء بالآمال والطموحات والانجازات التي نتطلع اليها جميعا وان رفعة بلادنا وازدهارها يتطلب المزيد من العمل المخلص خاصة مع ما يشهده العالم من احداث متسارعة وتطورات على مختلف الأصعدة.

ولا يفوتني بهذه المناسبة ان اتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين في مجلسكم وكذلك العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الذين شاركوا ايضا في اعمال المجلس الموقر متطلعين باذن الله لاستكمال المسيرة الوطنية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتلا الامين العام مرسوم فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 20 اكتوبر الحالي.

