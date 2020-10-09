وزراء: ولي العهد عنوان الجدِّية والحزم وتطبيق القانون

وطن النهار

وصف عدد من الوزراء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد انه شخصية فريدة متميزة، وعنوان على الجدية والحزم في تطبيق القانون.

وقدموا التهنئة الى سموه بمناسبة تزكية صاحب السمو له وليا للعهد، ثم مبايعة الامة متمثلة في نوابها تحت قبة عبدالله السالم

في البداية أكد، وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اكد أن الثقة الغالية التي حظي بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتزكيته وليا للعهد شاهد وضاء على مسيرة عمله الطويلة والمتواصلة في خدمة البلاد.

ودعا الشيخ د. أحمد الناصر في رسالة تهنئة لسمو ولي العهد امس الخميس الباري عزوجل أن يوفق سموه في حمل الأمانة لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وأهله الأوفياء وأن يحفظ سموه عضدا وسندا في رحاب كنف القيادة السديدة لسمو أمير البلاد.

وفيما يلي نص الرسالة: «سيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ولي عهد دولة الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع ونيابة عن بناتكم وأبنائكم منتسبي وزارة الخارجية كافة إلى مقام سموكم حفظكم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الغالية التي حظي بها سموكم من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتزكية سموكم وليا للعهد في دولتنا الحبيبة ومبايعة ممثلي الأمة والشعب الكويتي المخلص لسموكم سندا وعضدا لقائدنا رعاه الله سائلين المولى جلت قدرته أن يمد سموكم بمداد عزمه ونعمه وفضله لمواصلة المسيرة المباركة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وترسيخ أركانه والعمل على رفعة شأنه وازدهاره إلى مزيد من الرفعة والسؤدد.

إن هذه الثقة الغالية التي حظيتم بها سموكم شاهد وضاء على مسيرة عملكم الطويلة والمتواصلة في خدمة البلاد متمسكين خلالها بالمبادئ والثوابت والقيم الحقة التي أرساها الآباء المؤسسون في بناء الوطن بخصال ومناقب راسخة وأصيلة وبسداد رأي وثاقب حكمة علما متفانيا بحب الوطن مما حفظ لسموكم مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين تقديرا مستقرا في نفوسهم وضمائرهم.

نضرع للباري عز وجل أن يوفقكم في حمل الأمانة لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وأهله الأوفياء وأن يحفظكم عضدا وسندا في رحاب كنف القيادة السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وندعو المولى عز وجل أن يديم على بلدنا وشعبنا نعمة الأمن والأمان والسلام والرفعة والازدهار وأن يفيء على الكويت وأهلها من جزيل عطائه نعيما لا ينضب ورخاء لا يبيد معاهدين سيدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسموكم حفظكما الله ورعاكما على مواصلة العمل والبذل والعطاء لتبقى راية وطننا عالية خفاقة في كل المحافل الدولية. والله ولي التوفيق».

من جهته، أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد له وليا للعهد ومبايعته بالإجماع من مجلس الأمة.

وقال الجبري في حسابه الرسمي على «تويتر» امس الخميس: «نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد تزكية سمو أمير البلاد له وليا للعهد ونبارك مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع سائلين الله له التوفيق والسداد وأن يكون عضيدا لأخيه صاحب السمو في إرساء قواعد التنمية والاستقرار والأمن والأمان وندعو الله أن يطيل في عمره ونعاهده على السمع والطاعة».

وتقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد بالتزكية السامية له وليا للعهد ومبايعته بالإجماع من مجلس الأمة وأدائه اليمين الدستورية امس الخميس أمام مجلس الأمة «ليكون عضدا وسندا لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في قيادة البلاد ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية».

وقالت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال كما يملك رصيدا كبيرا من المحبة والمودة في قلوب أبناء الكويت يوازي ما يكنه سموه لشعبه من اعتزاز واهتمام ورعاية أبوية صادقة.

وأشارت إلى أن سموه كان في جميع المواقع التي عمل بها والمناصب التي تبوأها مثالا للقائد الوفي المخلص الذي يتفانى في خدمة وطنه وأبنائه ويضحي بالغالي والنفيس من أجلهم.

وأضافت «باسمي وباسم منتسبي وزارة الشؤون الاجتماعية ومنتسبي الجهات التابعة لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية نرفع أكف الضراعة للعلي القدير بان يكلأ سمو ولي العهد بعنايته ورعايته ويهبه العمر المديد ويمتعه بتمام الصحة والعافية ويجعل التوفيق والسداد حليفه في قيادة دفة البلاد ومؤازرة والدنا وقائدنا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد».

بدوره، هنأ وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي سمو الشيخ مشعل الاحمد على نيل ثقة سمو امير البلاد بتزكيته وليا للعهد وعلى ثقة مجلس الامة بالاجماع وقال العفاسي نبارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد تعيين سموه وليا للعهد ونبايع سموه على السمع والطاعة داعين الله عزوجل ان يكون عونا وسندا لاخيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد من اجل رفعة الكويت واستقرارها وامن ورخاء شعبها، واوضح العفاسي ان ولي العهد صاحب تاريخ حافل بالعطاء والانجاز وخدمة الوطن والمواطنين ويتسم بالحكمة والبصيرة التي ستنير الطريق لاتخاذ خطوات مناسبة تكمل مسيرة العمل والعطاء والبناء لكويت الخير والانسانية وختم العفاسي بالدعاء الى المولى عزوجل ان يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء في ظل سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أما وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس قالت: أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على نيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد باختياره لسموه وليا للعهد وثقة مجلس الأمة ومبايعة أعضاء المجلس لسموه وأدائه اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب الكويتي.

وقالت الفارس في تصريح صحافي امس الخميس «في هذا المقام لا يسعنا إلا تقديم أصدق وأسمى آيات التهاني وخالص التبريكات على تلك التزكية التي أولاها صاحب السمو الأمير لولي عهده وعضده الأمين ونسأل الله العزيز القدير أن يمد سموه حفظه الله بكل التوفيق والعون لخدمة البلاد والعباد وأن يوفق المولى عز وجل سمو ولي العهد ويسدد على دروب الخير خطاه».

وشددت على أن سمو ولي العهد حفظه الله لطالما امتاز بالحكمة الكبيرة وروح القيادة البارزة التي أظهرها خلال مسيرة عطائه من أجل الوطن والمواطنين ورؤيته في بناء دولة المؤسسات ومتابعته الحثيثة لتطلعات التنمية والتقدم والبناء مشيرة إلى أن سموه لطالما وضع الوطن نصب عينيه.

ودعت الله عز وجل أن يعين سمو ولي العهد وأن يجعله سندا لسمو أمير البلاد وأن يسدد الله عز وجل خطاهما نحو خدمة الكويت وشعبها وقيادة الوطن نحو المعالي والارتقاء بين الأمم.

بدوره، هنأ وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تزكيته من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة.

وقال الجاسم لـ «كونا» أمس الخميس: إن سمو ولي العهد له تاريخ حافل على الصعيدين المحلي والعالمي كما أن سموه حقق انجازات في كل القطاعات التي تولاها بما ساهم في تعزيز مسيرة التنمية والبناء والتطوير في البلاد.

وأعتبر أن سمو ولي العهد «رجل العزم والحزم» حيث يتطلع سموه دائما الى تحقيق التقدم والازدهار والنمو لرفعة مكانة الكويت في جميع الصعد اقليميا ودوليا داعيا الله عزوجل له أن يوفق سموه وأن يسدد خطاه لاستكمال مسيرة العطاء والنماء. وأعرب عن ثقته بتحقيق سموه المزيد من الانجازات لتبقى الكويت دائما منارة للعطاء والعمل والتطور تحت راية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

