أحمد المنصور: نعاهدكم على الولاء والوفاء والمحافظة على أمن واستقرار الكويت

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور امس الخميس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية ومبايعة سموه وليا للعهد. ورفع الشيخ أحمد المنصور في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي لسمو ولي العهد باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني والتبريكات بالثقة الغالية والتزكية المباركة من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ نواف الأحمد والبيعة الصادقة لسموه بتولي منصب ولي العهد.

ودعا المولى عزوجل أن يوفق سمو ولي العهد ويعينه على حمل هذه الأمانة وأن يسدد خطاه على طريق الخير والعمل لما فيه تقدم ورفعة وازدهار للوطن الغالي وشعبه الكريم.

وأضاف «نعاهد سموكم أن ابناءكم من منتسبي القوات المسلحة سيكونون على العهد والولاء والوفاء في المحافظة على أمن واستقرار الكويت والذود عن ترابها الطاهر سائلين الله سبحانه أن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار في ظل قيادة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم الرشيدة حفظكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه».

