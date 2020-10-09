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ناصر صباح الأحمد: مشعل الأحمد خير سند وعضيد لسمو الأمير


شكر الشيخ ناصر صباح الأحمد المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وهنأ سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على تسلم مقاليد الحكم، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وقال الشيخ ناصر: «أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لأبناء الشعب الكويتي والأخوة المقيمين على هذه الأرض الطيبة وجميع الدول الشقيقة والصديقة وجميع المنظمات الرسمية والأهلية على تعازيهم الحارة وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله فقيد الكويت والانسانية الراحل الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد، وهذا قدر الله وحكمته ولا نقول إلا ما يرضيه إنا لله وإنا إليه راجعون». وأضاف: «أتقدم إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالتهنئة على تسلم مقاليد الحكم للكويت، ونستبشر بقدومه الخير للوطن والمواطنين».
وتابع: «كما أتقدم بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد وأن يجعله خير سند وعضيد لسمو الأمير».


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