سلمان الحمود: نعاهد سمو ولي العهد على مواصلة العمل الجاد لخدمة البلاد

وطن النهار

هنأ رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه ولاية العهد.

وقال الحمود الصباح في برقية تهنئة لسموه «نرفع لسموكم الكريم ونيابة عن جميع منتسبي أسرة الطيران المدني في الكويت أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة تولي سموكم ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل لسموكم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم والسؤدد في كافة المجالات لبلادنا وشعبنا الكريم». وأضاف الحمود «وإذ نعاهد سموكم على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في خدمة بلادنا نحو مزيدا من الإنجازات والبذل والعطاء والتضحية من أجل أن تبقى راية الكويت خفاقة بين الأمم، فإننا نؤكد البقاء على العهد في تقديم الغالي والنفيس لرفعة سمعة الكويت في المحافل الدولية في جميع المجالات كما كانت نبراساً للتقدم ومنارة للنجاح بإذن الله».

