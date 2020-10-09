أحمد الجابر: وفق الله سمو ولي العهد وسدد خطاه على طريق الخير

وطن النهار

أعرب وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر عن خالص تهانيه لسمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تولي سموه ولاية العهد.

وقال الشيخ أحمد الجابر في تصريح صحافي امس الخميس «أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه ولاية العهد في بلدنا الحبيب الكويت».

ودعا المولى العلي القدير أن «يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما».

