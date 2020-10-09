المباركي: اختيار سمو ولي العهد يعكس حكمة سمو الأمير

وطن النهار

هنأ رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي سمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تزكيته ولياً للعهد من قبل صاحب السمو أمير البلاد ومبايعة مجلس الأمة.

وقال المباركي «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ونيابة عن مجلس إدارة الديوان أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة مبايعتكم ولياً للعهد». وأضاف المباركي «إن تولي سموكم ولاية العهد تأتي عنواناً لكفاءتكم وإخلاصكم المعروف عنكم، ويعكس حكمة سمو أمير البلاد التي ستضيئ مسيرتكم بالحب والولاء من أهل الكويت». وأضاف «نسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم ويبارك مساعيكم ويحفظكم عضدا متينا لسمو أمير البلاد وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية مبتهلين إليه تعالى بأصدق الدعاء وخالص الأمنيات لأن يعين سموكم على حمل الأمانة وأن يجعلكم ذخراً وعونا للكويت وشعبها».

