سفراء: سمو ولي العهد يتمتع بشعبية كبيرة

وطن النهار

مع صدور المرسوم الأميري بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد توالت التهاني من قبل سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدة لدى البلاد، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهامه.

عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبدالأحد امباكي اكد ان سمو الشيخ مشعل الأحمد من الشخصيات المحبوبة وعاصر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي قال انه يمتلك حكمة ورؤية سديدة.

واعرب عن خالص تهانيه على هذا الاختيار، مشيدا بسلاسة انتقال الحكم في البلاد، متمنياً الخير والأمان للكويت وأهلها.

من جانبه، هنأ عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف الكويت، أميراً وشعباً وحكومة على الانتقال السلس للحكم في البلاد وذلك بتزكية اعضاء الأسرة لاختيار سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الذي وصفه بالرجل الحكيم والذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى جميع الأوساط.

وقال: انها مناسبة سعيدة لاتوجه لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو الشيخ مشعل الأحمد بالتهنئة الخالصة، متمنيا للكويت الأمن والتقدم والرفاهية.

تهنئة خالصة

ومن جانبه، هنأ سفير اذربيجان لدى البلاد ايلخان قهرمان الكويت اميراً وحكومة وشعبا بتعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقال: بمناسبة اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد اتقدم بالتهنئة الخالصة والتبريكات وأتمنى له الصحة والتوفيق في مهامه المقبلة.

واوضح ان الكويت تعد بلدا صديقا لاذربيجان وان تقدمها وازدهارها هو تقدم وازدهار لاذربيجان.

وهنأ سفير الجزائر لدى البلاد الكويت اميرا وحكومة وشعبا باختيار الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد واصفاً اياه بالرجل الحكيم والقوي وصاحب السمعة الطيبة.

وقال: نحن نبارك للكويت ولأسرة آل الصباح بهذا الاختيار الذي يؤكد ان الكويت بلد ديموقراطي ويحترم الدستور وان الانتقال السلس للحكم بعد وفاة حكيم العرب سمو الشيخ صباح الأحمد يدل على أن الكويت نموذج في الحكمة وممارسة الديموقراطية في المنطقة والعالم العربي.

وأوضح ان الشيخ مشعل الأحمد ليس بعيداً عن بيت الحكم فهو ينحدر من أسرة آل الصباح الكرام وعاصر سمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان مدرسة لكل المحيطين به، متمنياً لسمو الشيخ مشعل الأحمد التوفيق وللكويت الاستقرار والرفعة والتقدم.

من جانبه قال القائم بأعمال سفارة جمهورية بيرو رولاندو دومينغو لوسادا: اود ان اتقدم بأطيب أمنياتي لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد ونيابة عني وباسم حكومة وشعب بيرو أود أن اغتنم هذه الفرصة لاتمنى لسموه التوفيق في مهمته الجديدة.

وقال سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب: بالأصالة عن نفسي وباسم جميع أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت الشقيقة وطاقم السفارة اتشرف بان ارفع الى سمو الشيخ مشعل الأحمد اسمى آيات التهنئة والتبريكات بالثقة الغالية لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتزكية سموه ولياً للعهد داعيا الله عزوجل أن يوفق سموه وان يسدد خطاه لما فيه مصلحة ورخاء وازدهار الكويت الحبيبة وامنها وامانها وشعبها الشقيق، وان يمد سموه بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

وأضاف: الجالية الفلسطينية اذ تهنئ سموه بتوليه ولاية العهد لتؤكد لسموه انها ستبقى وفية مخلصة لتراب هذا الوطن الطيب.

من جانبه قال سفير بريطانيا لدى البلاد مايكل دافنبورت: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة البريطانية اتقدم بالتهنئة الى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته من قبل صاحب السمو أمير البلاد كولي للعهد واضاف: لقد عملنا بشكل وثيق مع الشيخ مشعل في منصبه السابق كنائب للحرس الوطني حيث نتطلع قدما للعمل معه مجدداً في منصبه الجديد ونتمنى له التوفيق.

ومن جانبها تقدمت سفارة المانيا لدى البلاد بأحر التهاني الى شعب الكويت والى سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تعيينه وليا للعهد واختياره من قبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد متمنين له كل التوفيق في مساعيه لقيادة الكويت نحو مستقبل واعد.

ومن جانبه تقدم سفير كندا لدى البلاد لويس بيرايموند باسمه وباسم سفارة بلاده والعاملين لها بأطيب التمنيات لسمو الشيخ مشعل الأحمد على توليه منصب ولي العهد متمنيا لسموه وافر الصحة والنجاح في منصبه الجديد.

وقال: نحن واثقون ان دولة الكويت ستستمر في الازدهار والتطور تحت قيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، كما تواصل كندا بكل فخر العمل بشكل وثيق مع الكويت لتعزيز علاقاتها الثنائية المتينة في جميع الميادين.

بدوره قال السفير صقر أبوشتال سفير الأردن لدى الكويت: يشرفني ويسعدني باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء السفارة، وأبناء الجالية الأردنية في دولة الكويت الشقيقة، ان اتقدم من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الثقة السامية بتوليه لولي عهد الكويت الشقيقة متمنيا لسموه التوفيق والفلاح والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت الشقيقة، وان يديم على الكويت الأمن والأمان والتقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.

ومن جانبه تقدم سفير الصومال لدى الكويت عبدالله أودوا الى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت الشقيقة بخالص التهاني القلبية والتبريكات لثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بتزكية سموه ولياً لعهد الكويت الشقيقة.

وقال: نسأل الله العلي القدير أن يوفقه في مواصلة مسيرة عطائه المعهود ويسدد خطاه على دروب الخير وان يحفظ الكويت دار امن وأمان وتقدم وازدهار.

أما سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد ألينا رومانوسكي فهنأت سمو الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليا للعهد.

وقالت «أتقدم بخالص التهاني للشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته ولياً لعهد الكويت، وأتمنى له كل التوفيق في دوره الجديد والمهم تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد».

وأضافت «تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقتها مع الكويت في ظل القيادة الجديدة للبلاد، لافتة إلى أن العلاقات الثنائية بين بلدينا تعود بالزمن إلى أكثر من ستة عقود، وأنا ملتزمة بتعزيزها بشكل أكبر عبر الحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي، والذي يعد إطاراً مهماً لرؤيتنا المشتركة وتوسيع تعاوننا في مجالات عدة، بما فيها الأمن والتبادل التجاري والصحة والتعليم والتبادل الثقافي وغيرها».

ثقة الأمير

وهنأ القائم باعمال سفارة الامارات لدى الكويت د. مصلح الاحبابي سمو الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة توليه ولاية العهد.

وقال بالاصالة عن نفسي وعن السادة الدبلوماسيين في السفارة وموظفيها والملحقية العسكرية لدى الكويت نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الاحمد على نيله ثقة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد بتزكيته وليا للعهد داعين المولى عزوجل ان يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه مصلحة الكويت وشعبها العزيز وان يديم على الكويت نعمة الامن والامان والتقدم والازدهار تحت ظل قيادة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد.

وعبر السفير السويسري لدى الكويت بنيديكت غوبلر عن خالص التهاني للشيخ مشعل الاحمد لمناسبة توليه منصب ولي العهد، وقال «اتمنى لولي العهد الجديد كل التوفيق في جهوده التي تقود الكويت الى مستقبل مشرق وواعد»، واضاف ان بلاده «ملتزمة مواصلة تعزيز التعاون والحوار السياسي مع الكويت خصوصا في ظل القيادة الجديدة».

وقال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ: تشرفت بحضور الجلسة الخاصة لمجلس الامة لمبايعة سموكم وليا للعهد، ويسعدني ان الشعب الكويتي قد اختار قائدا فذا، وسياسيا مخضرما مهتما بالعلاقات الصينية- الكويتية، ليتولى زمام هذه المسؤولية العظيمة.

واضاف: اتمنى لسموكم موفور الصحة وموصول السداد، واتمنى للكويت دوام الازدهار والرخاء، ولشعبها مزيدا من السعادة والرفاهية.

وتقدمت سفارة فرنسا بأسمى التهاني والتبريكات لأمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد ولولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد، متمنيين لهما التوفيق و النجاح.

وقالت السفارة الفرنسية: ستحرص فرنسا على تعميق العلاقات الخاصة بينها و بين الكويت و على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات.

ومن جانبه، تقدم السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية باسمه وباسم البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليا للعهد من قبل سمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت وكذلك المبايعة المباركة من مجلس الأمة للاختيار السامي الذي يأتي تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لخدمة الكويت ورعاية مصالحها في جميع المناصب التي تقلدها سموه كما يعكس ثقة مستحقة من جموع الشعب الكويتي متمنيا لسموه دوام السداد والتوفيق وموفور الصحة والعافية.

كما اشار القوني الى ان الحفاوة والترحاب الكبيرين عقب اختيار سموه إنما يعكسان المكانة المرموقة التى يحظى بها الشيخ مشعل داخل الكويت وخارجها، معربا عن ثقته فى مواصلة سموه جهوده لكل ما فيه رفعة الكويت وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار لها، كما اعرب عن ثقته في ان العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ستظل على عهدها من الإخاء والود وستشهد المزيد من توطيد الأواصر في مختلف المجالات والاصعدة وذلك تحت راية سمو أمير البلاد واستكمالا لمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد د. هونغ، يونغ-غي: نيابة عن شعب جمهورية كوريا، أود أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد للكويت.

وانا على يقين ان علاقات الشراكة بين جمهورية وكوريا والكويت ستشهد المزيد من التطور في السنوات القادمة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

اود ان انتهز هذه المناسبة لاعرب عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لسمويهما في مسؤولياتهم الوطنيةِ وتحقيق طموحات الشعب الكويتي نحو مستقبل مزدهر، كما اتمنى لشعب الكويت كل التقدم والازدهار والسعادة.

ومن جانبه قال سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج : بالإصالة عن نفسي و بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، بما في ذلك الجالية الهندية المقيمة في الكويت، أتقدم بالتهاني الخالصة والقلبية لسمو الشيخ مشعل الأحمد لتوليه منصب ولي العهد للكويت.

وأضاف تتمتع الهند والكويت علاقات ثنائية وثيقة متعمقة الجذور في التاريخ، مرتكزة على الروابط الحضارية المتينة والعلاقات الشعبية الدائمة الحيوية. إنني على ثقة من أن هذه العلاقات متعددة الأوجه ستتسع وتعزز بشكل أكبر بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد الكويت.

وقال : أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأطيب تمنياتي لسمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد الكويت، بموفور الصحة والعافية ومزيد من التطور والازدهار للكويت وشعبها الطيب.

