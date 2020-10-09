سفير البحرين: سمو ولي العهد شخصية نادرة وفريدة

وطن النهار

اعرب السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت عن تهانيه الخالصة على الثقة الأميرية السامية بتزكية صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد أمير الكويت لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد مباركا لشعب الكويت الشقيقة هذه التزكية السامية وهذه المبايعة من الاسرة الحاكمة الكريمة. واشاد السفير بشخصية سموالشيخ مشعل النادرة والفريدة والمتميزة بالتخطيط السليم والارتقاء في تحويل الواقع العملي الى نتائج مثمرة وايجابية لما فيه الخير للكويت وشعبها الكريم وتشهد بذلك مسيرته الناجحة كمسؤول وقائد لكل ما أوكل له لخدمة بلده من خلال كل المواقع التي تبوأها سموه وانجازاته المستندة على الإرث الكبير الذي اكتسبه من مدرسة الامير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والممتدة الى آبائه وأجداده وأمرائها الراحلين رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته، مضيفا ان لسموه مكانة كبيرة وخاصة لدى قيادة المملكة، مضيفا أن هذه الخبرة المخضرمة التي يمتلكها سمو الشيخ مشعل الأحمد ستسهم بلا شك بأن يكون سموه عضيدا وسندا لصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد في هذه المرحلة المهمة لاكمال المسيرة المباركة والنهضة الشاملة والمكانة الكبيرة التي تحظى بها الكويت في محيطها الاقليمي والدولي.

وأعرب عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين ستشهد تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مللك مملكة البحرين واخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، مزيدا من البناء المتواصل الراسخ والصلب الذي تتسم به أسس العلاقات التاريخية والازلية بين البلدين الشقيقين، في ظل ما يجمع القيادتين والاسرتين الكريمتين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة على جميع المستويات.

